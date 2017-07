Antanas Mockus afirma que el metro de Bogotá no será suficiente para la cantidad de gente que transportará

En una entrevista con el diario El Espectador, el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus y actual director de Corpovisionarios, habló sobre diferentes temas de la Alcaldía de Enrique Peñalosa.

Con respecto a la revocatoria, Mockus afirmó que “ya nos casamos con Peñalosa por cuatro años, entonces ayudemos a pulir el norte, el hacia dónde y el cómo. Ayudemos a que la cosa salga bien. Es dramático que la gente sienta un placer sádico cuando al otro le va mal. Entonces se alegra uno de que al otro le va mal y la que se friega es la ciudad. Para mí no hay alegría en las dificultades del otro. Tiene que haber solidaridad y apoyo”.

Igualmente, criticó la implementación de la campaña del “Poder del cono” porque no se le advirtió a la gente que iba a ser un juego. “Cuando usted grita ‘¡fuera, fuera! o ¡quítelo, quítelo!’, usted toca las emociones y puede generar un proceso bastante agresivo”. Por esto, el ex alcalde cree que se presentó el incidente entre el cono y el motociclista.

También, aseguró que el metro no va a resolver un carajo. “Va a ser un símbolo y como símbolo va a resolver la necesidad de símbolos. Pero la cantidad de gente se va a subir en el metro es poquitica comparada con la cantidad de gente que hay que transportar”.

Finalmente, frente la Reserva Forestal Thomas van der Hammen aseguró que hay un consenso muy fuerte por parte de los expertos con respecto a la protección de este ecosistema. Por esto, hay que recuperarlo. “Concordábamos en que una vez que se urbanice, no hay ninguna posibilidad de desurbanizar, son decisiones que no tienen reversa. No puede uno equivocarse”.