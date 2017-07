Secretario de Movilidad: tarifa de taxis de lujo en Bogotá quedaría establecida en agosto

Los taxis de lujo darán de qué hablar en los próximos meses y más aún cuando el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, aseguró que en agosto se podrían fijar definitivamente las tarifas de este servicio.

“En el mes de agosto debemos tener la actualización tarifaria y queremos que a partir de eso lo bogotanos cambien completamente la manera cómo se calcula esa tarifa y que apenas se suban al taxi y den su destino, conozcan el valor de la carrera y eso no sea motivo de discusión”, aseguró Bocarejo sobre el tema a Caracol Radio.

Las tarifas no solo se establecerían para los taxis de lujo, sino que en ese mismo mes entraría en vigencia un nuevo cobro tarifario para los taxis en general. Esto vendría acompañado de una aplicación que le permitirá a los usuarios conocer el valor de la carrera.

De hecho, en la página de la Secretaría de Movilidad se encuentra ‘Taxi mejor para todos’, un portal en el que los usuarios pueden medir, calificar el servicio y revisar las tarifas vigentes para evitar contratiempos.

Bocarejo también señaló que los taxis de lujo deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Transporte para poder rodar y que solo lo podrán hacer vehículos tipo sedán y camionetas SUV. Asimismo, informó que se está trabajando en un decálogo para taxista y usuarios, y que no dejan de reforzar el tema de mejorar el servicio.

Por ahora son dos empresas las que estarían habilitadas para prestar este servicio de lujo que se podrá identificar fácilmente porque los vehiculos serán de alta gama, de color negro y líneas blancas e incluso se habla de pagar por medio de una aplicación.