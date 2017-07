Por 2 millones de pesos un hombre mató a una mujer y le robó su bebé

El caso se registró en el 2005 en el barrio Danubio Azul, al sur de Bogotá, cuando Luisa Fernanda Vásquez, la joven madre de 24 años de edad, salió de su casa con su bebé, una niña de tan solo 2 meses de nacida, y nunca más regresó.

La historia fue presentada por la unidad investigativa de Noticas RCN el pasado sábado 1 de julio de 2017 en la que se reveló que Luisa Fernanda había salido porque su bebé estaba enferma.

Ese día salió acompañada de Alicia Hernández, la mujer para quien trabajaba en servicio doméstico, que era también su vecina y que al parecer también estaba embarazada, porque le había prometido llevarla al médico en el 20 de Julio, al sur de Bogotá. Ella fue la última persona que la vio con vida.

Según el relato de Cristina Vásquez, hermana de Luisa Fernanda, Hernández les había sugerido que vendieran sus bebés a un extranjero.

“Yo le lavaba cada 8 días, me daba comida y me pagaba. Un día me dijo que estaba embarazada, también le conté que estaba embarazada y que era mi tercer hijo, igual que mi hermana […] Después me dijo que necesitaba una muchacha que le vendiera su bebé, que me dada un lote en el Paraíso y 200 mil pesos. Yo le dije que no”, narró en RCN Cristina Vásquez.