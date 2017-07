NoATransMilenioPorla7, así protestan los bogotanos en contra del proyecto del alcalde Enrique Peñalosa

El proyecto del alcalde Enrique Peñalosa de construir una troncal de TransMilenio por la Séptima, no le ayuda con su poca popularidad. De hecho, esta semana se conformó un comité ciudadano para defender la tradicional vía bogotana. Sin embargo, le piden al mandatario de la capital del país que deje a un lado ese proyecto y que en vez de invertir más en Diésel, movilice carros eléctricos y le apueste al ambiente de la ciudad.

A eso hay que sumarle que muchos ciudadanos empezaron a pronunciarse por medio de Twitter con el hashtag #NoATransMilenioPorLa7 con el que le piden a Peñalosa que desista de su idea:

Me aborda un compatriota en la Carrera Séptima y me dice: Vecino yo no me imagino el @TransMilenio por la séptima. #NoATransmilenio7a pic.twitter.com/QjBhd7LZAn

