El trino de Álvaro Uribe que genera burlas en las redes sociales

Los trinos del ex presidente y actual senador por el Centro Democrático no dejan de ser polémicos. En esta ocasión, Álvaro Uribe Vélez escribió que “Entro a un Carulla y otro compatriota me aborda y me dice que para poder trabajar tiene que pagar extorsión”.

Por esta razón, el famoso supermercado Carulla se ha vuelto tendencia en Twitter, ya que muchos usuarios de esta red social se han burlado del expresidente.

Algunas personas han hecho burlas asociadas a las promociones en los supermercados o a los presuntos hechos polémicos que se presentaron durante su presidencia. Sin embargo, algunos han defendido al ex mandatario.

Entro a un Carulla y otro compatriota me aborda y me dice 'no joda, ocho mil pesos por un aguacate'.

(Barranquilla, julio de 2017) — Rodriges™ (@lrodriges) July 2, 2017

Imagen de la conversación ….. pic.twitter.com/fgTbv0SAvw — Darío Cardenás (@DDarioCardenas) July 2, 2017

Ahora se dedico a escuchar empresarios, compatriotas y conciudadanos para denunciar sus inquietudes que casualmente son sus preocupaciones pic.twitter.com/sR8vlgT0oq — A_ladin@ (@AndersonLadinoR) July 2, 2017

Fue el mismo que le mandó el mensaje por Whats App — Gustavo Carvajal (@Tavocarp) July 2, 2017

Entro a un Éxito y un compatriota me aborda y me dice que aproveche las ofertas de jabón para loza jajaja pic.twitter.com/mq6I2VcpbQ — Mr. Andrés Parra (@andpargo) July 2, 2017