¡Increíble! Tras una golpiza, hombre rompió la nariz de su compañera sentimental

En Soacha, un hombre en aparente estado de embriaguez atacó a golpes a Mayerly Vargas, su compañera sentimental. La joven tiene 23 años y se recupera en el Hospital Cardiovascular de Soacha. Después de las agresiones, huyó de la casa.

La pareja tenía una relación sentimental desde hace tres años. La mujer teme salir de la clínica y volver a su casa.

Según Mayerly, el hombre la había atacado porque no lo había llamado en todo el día. “Llegó borracho a agredirme, a sacarme a golpes de la cama, y cuando quise irme, no quise salir del apartamento, sucedió esto, me agredió y me pegó un cabezazo en la nariz”, como contó a Noticias Caracol.

A pesar de los gritos de auxilio, nadie ayudó a Mayerly. Sin embargo, ella cuenta que “tuve tiempo de coger el celular y escribir al Whatsapp, le escribí a mi hermano que me ayudara, que él me estaba agrediendo, que me iba a matar, porque me tiró al piso y me dio patadas”.

La familia de la mujer interpuso una denuncia contra el sujeto y le pidieron a las autoridades que encontraran al hombre. También, por lesiones personales.

La mujer padece trauma de tejidos blandos y fractura de nariz.