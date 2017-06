Juez que dejó en libertad a implicados en atentado del Centro Andino será investigado

El 16 de marzo, el juez de control de garantías dejó en libertad a dos personas que fueron capturadas con explosivos. Actualmente, estos dos individuos fueron capturados por su posible participación en el atentado en el Centro Andino.

Por esta razón, el Consejo Superior de la Judicatura abrió investigación contra este juez. El magistrado Pedro Sanabria afirmó a Caracol Radio que “todo el mundo sabe que un explosivo es un problema terrible para la sociedad y más en estas épocas de mucho terrorismo, eso es lo que vamos a investigar yencontramos que la conducta es bastante grave por parte del juez tomaremos la decisiones pertinentes”.

El juez no impuso medida de aseguramiento al considerar que no se trataba de un caso de terrorismo. No obstante, el fiscal Néstor Humberto Martínez le había pedido al funcionario que enviara a la cárcel al posible implicado.