‘Rayones’ de paz, el legado de ‘Man o Matic’ para Colombia

El 9 de junio, mientras las Farc iniciaban la entrega de armas a la ONU, Adrián Pérez, conocido como ‘Man O Matic’, pintaba en Cartagena un flamenco. “Allí la temática era la paz, unido con la naturaleza y la ciudad así que pinté un flamenco, en Huelva también los hay, y por eso decidí hacer esa conexión. Significa respeto y significa que hay que participar en este proceso que están viviendo, hay que ser conscientes de que esto no se consigue así nada más y se acabó, por eso hay que tener presente que eso está vivo; el flamenco y el proceso de paz hay que cuidarlos”, comentó el artista callejero.

Después de su paso por ‘la Heroica’ visitó Bogotá y en la Avenida Caracas con calle 39, frente a la estación de TransMilenio, rayó la pared y plasmó a Ada. Allí nos encontramos y hablamos de hip hop, de cómo nos ve ahora tras el acuerdo y la entrega de armas: “Este proceso que están viviendo ustedes lleva tiempo y todos esos derechos, toda la humanidad se va consiguiendo, entonces no la podemos dejar atrás y tenemos que apostar y luchar en el beneficio común. El grafiti ayuda mucho porque invita a un acto de consciencia con su mensaje de creación, evolución y de suma; por otro lado, ayuda a otros chicos a introducirse dentro de un mundo donde ellos tienen la sensación que pueden crecer, donde tienen una oportunidad”, aseguró.

Un Ada por un arma

¿Y es que quién pensaría que el fucsia representaría la paz en una calle de Bogotá? Tal vez a nadie, pero en la cabeza del artista tiene un contexto, una reflexión y un mensaje. “Uso el fucsia para que las personas se pregunten por qué y piensen, tomen consciencia, así como lo hacen con el proceso que están viviendo ustedes acá en Colombia”, comentó a PUBLIMETRO ‘Man o Matic’, quien visitó el país gracias al Festival Hip Hoppers por la Paz.

No son murales de armas o de personas irreverentes gritando ¡Libertad!, son representaciones de lo que para él es la paz y de cómo se conecta con su lugar de origen, Huelva (España), con Colombia. “En este grafiti pinté a mi sobrina Ada. Para mí tiene un gran calado por la temática que trabajamos. Como es una conexión de España y Colombia, pues ella tiene sangre colombiana, el padre es de Cali y la madre es española, también traje la simbología de lo ancestral de algún modo y es una niña, es inocencia”, añadió.

Esta es la primera vez que ‘Man O Matic’ viene a Suramérica y asegura que “me la he pasado muy bien. Estoy encantado con Colombia y el nivel humano de su gente. Ahora me devuelvo para España y estaré en Italia, pero espero volver pronto. Además viven la cultura hip hop desde adentro por las condiciones de vida, la verdad es que lo toman como un referente y me llevo experiencias que tengo que asimilar y, sobre todo, me renueva las ganas de seguir introduciéndome en este mundo. Me voy contento con su país y por el proceso que están atravesando, los ojos de todos están sobre ustedes”, aseguró.