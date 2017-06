¡Increíble! Mujer tuvo que pagar dos millones por un parto porque no sabía que estaba desafiliada

Una joven de 18 años creía que estaba afiliada al sistema de salud pero, en el momento del nacimiento de su primer hijo se llevó una sorpresa.

“Mi padre me desafilió y dejó de trabajar. También, sacó a mis dos hermanas. Cuando ingresé al hospital, lo hice por urgencias y no alcancé a hacer las vueltas para hacerlo como independiente”, aseguró la joven a City Tv.

De acuerdo a las políticas en salud, no se puede negar la atención médica si el paciente no pertenece a los niveles 1 y 2. Pero si no ha sido registrado en la encuesta del Sisbén, el paciente deberá asumir los costos.

“Cuando ya me había recuperado y me dieron la salida, a mi esposo le dijeron que él tenía que pagar por mi. Pero yo no sabía que estaba por particular”.

Frente a estas situaciones, la recomendación es que las pacientes se aseguren de que cuentan con afiliación al sistema de salud, que puede ser subsidiado o contributivo.

El doctor Jaime Arias, presidente de Acemi, afirmó que “en Colombia, todos deberíamos estar afiliados. Desde la ley 100, es obligatorio y universal”.

En ningún caso se puede retener a los pacientes en un sistema de salud, ante la falta de recursos. La entidad de salud cuenta con la facultad para hacer acuerdos con las personas, que puede incluir la firma de documentos como pagarés, para garantizar el pago de la cuenta médica.