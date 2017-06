Spiderman, el protagonista del segundo taller de cómics gratuito

El sábado 24 de junio, se realizará el segundo taller de cómics en el que el protagonista será Spiderman por la película “Spider – Man de regreso a casa”.

Durante toda la jornada, se realizará un Happy Hour del 20% para cualquier cómic donde aparece Spiderman. También, se venderán productos exclusivos de la película como el libro Spider-Man: Homecoming – The Art of the Movie de la editorial Marvel Cómics.

También, se realizarán rifas y concursos para los asistentes. Así, se obsequiarán pósters, pases sencillos para disfrutar de la atracción Sky Coaster de Mundo Aventura y entradas dobles para la premier de la película, entre muchos otros regalos.

Además, los aficionados a este universo podrán participar en los debates y conversatorios sobre Spiderman.

En los conversatorios participarán diferentes invitados como Diego Bolaños, youtuber del canal Los Geekster. También, Juan Sebastián Ballén, docente y abogado de la Universidad Externado de Colombia, y el periodista aficionado al mundo geek, Juan Pablo Laguna.

El evento se realizará en By The Book Geek, ubicado en Carrera 13ª No. 79-45. La tienda estará abierta desde las 11:00 AM hasta las 7:00 PM.