Nueva polémica por la respuesta del Centro Democrático ante las críticas del mensaje de Álvaro Uribe

En su cuenta de Twitter, el Centro Democrático envió un comunicado sobre el mensaje que causó polémica en Twitter en el que el expresidente Álvaro Uribe supuestamente habría recibido un mensaje sobre el atentado en el Centro Comercial Andino de parte de un empresario.

En el comunicado el Centro Democrático afirmó que “El Centro Democrático se permite informar que el trino publicado en la cuenta de Twitter de @AlvaroUribeVel el 18 de junio con la captura de pantalla de un mensaje de un empresario sobre la situación del país, es completamente cierto. La captura de pantalla de ese mensaje se le hizo llegar al expresidente Uribe para su publicación. Sin embargo, el trino se quitó porque el empresario pidió no publicar su nombre”.

El mayor problema con este mensaje, y la causa de las críticas, es la forma en la que se ve el mensaje. Los mensajes recibidos en Whatsapp tienen fondo blanco y están alineados por la izquierda, mientras que los textos enviados tienen fondo verde y están alineados por la derecha. Además, los mensajes recibidos no tienen las famosas “flechas azules” que se ven en la captura de pantalla de Uribe.

No obstante, nuevamente, usuarios en Twitter criticaron la respuesta que dio el Centro Democrático frente a estos hechos porque según ellos no explica porqué el mensaje sale en fondo verde, es decir, como enviado y no recibido.

Sin embargo, algunos usuarios defendieron al Centro Democrático.

¿Ay de verdad piensan que vamos a creer eso? No están ni tibios. —  Betocreativo (@betocreativo) June 19, 2017

¡Pero claaaaaro que les creemos! Viniendo de ustedes cualquier afirmación es súper creíble, estamos tomando atenta nota pic.twitter.com/qKO1FPEgsb — Yuiii 🕊 (@LaSierrita_) June 19, 2017

Si lee bien,dice:"Captura de mensaje se le hizo llegar al ex presidente @AlvaroUribeVel Es decir,Uribe no tomó el SS. Por eso el fondo verde — Valentina Navarro (@1ValentinaN) June 19, 2017