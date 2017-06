Estas fueron las declaraciones de la mujer que sostuvo relaciones sexuales en un avión

En redes se volvió viral, el video de una pareja teniendo sexo en un avión. Tracey Bolton, mujer implicada en los hechos afirmó a los medios británicos que “estoy horrorizada, pero no pasó absolutamente nada. No he parado de llorar desde que lo vi. Estoy avergonzada”.

La mujer tiene 39 años de edad y es dueña de una cafetería en Lancaster y madre de tres hijos. El hombre con el que estaba es Shaun Edmondso, quien tiene 31 años de edad y es profesional en gastronomía. Él vive en el condado de Cumbria en Inglaterra.

De acuerdo al testimonio de amigos cercanos a Shaun, él iba a realizar un viaje de Manchester a Ibiza, a una despedida de soltero. Edmondso tenía una prometida de 25 años, Jenna Ross, que tenía 25 semanas de embarazo y desde hace seis años tenían una relación.

Al parecer, la pareja tuvo relaciones sexuales bajo estado de embriaguez. Sin embargo, según la versión de Kieran Williams de 21 años, quien grabó el video, esto es falso. Williams afirma que el hombre gritó “¿Alguien tiene un condón?”. Igualmente, esta testigo afirmó que el personal de la aerolínea no puso atención al asunto.

Una de las amigas de Tracey afirmó que ella había bebido en altas cantidades, que la pareja no se conocía y que fue un momento de tragos.