¡Pilas! Así roban la prima y el sueldo de mitad de año

El sábado 10 de junio, a Fanny Rodríguez la engañaron en un cajero automático y le desocuparon la cuenta.

“Entro al cajero, coloco mi tarjeta y en la pantalla me sale que mi chip no es leído, intento muchas veces y me dice que no lo puede leer. Me dice que intente en otro cajero y salgo para ingresar a otro. Un señor me dice que mi cuenta está activa, me devuelvo y él entra conmigo”, afirmó Fanny a Noticias Caracol.

Cuando la señora entró con el sujeto al cajero, ingresa la tarjeta y en el momento de pedirle la clave, la mujer le pidió al hombre que se retirara. Él sale y ella continúa con la transacción, pero nuevamente, el cajero le informa que no lee su chip.

“El señor siguió detrás de mi, pero la tarjeta nunca funcionó en ningún cajero”, asegura Rodríguez.

El lunes 12 de junio, Fanny fue a la sede del banco ubicada en el Siete de Agosto para verificar las razones por las que su chip no es leído en la tarjeta. “Allí me entero que me han cambiado la tarjeta y pido el saldo de mi cuenta. Pero me entero que mi salario y mi prima han sido robados”.

Eduardo Rueda, hijo de Fanny, señaló que “recomendarle al señor Alcalde que esas cámaras sean utilizadas para sancionar con fotomultas y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Es terrible la seguridad en Zipaquirá. Menos mal que no fue nada grave. En el video se ve la organización que tienen. Fueron tres hombres que prácticamente encerraron a mi mamá. A ella le robaron más de 3 millones de pesos”.

Las autoridades recomiendan que las personas no saquen altas sumas de dinero y si lo va a hacer, puede pedir el acompañamiento de la Policía.