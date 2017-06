Cliente de Starbucks pide 500 millones por accidente en uno de sus locales en Bogotá

Eduardo Cuervo Rojas, de 66 años, está reclamando a la empresa de café cerca de 500 millones de pesos por un accidente que sufrió en una de sus rodillas luego que le cayera encima una superficie de 20 libras.

Por su parte la compañía le ofreció 10 millones de pesos por su lesión, pero Cuervo decidió no aceptarlos. Según la denuncia dada a conocer por el diario El Espectador, el caso se presentó el domingo 17 de julio de 2016 en las horas de la tarde en la sucursal del World Trade Center, cuando ocurríeron los hechos los empleados del local no lo auxiliaron inmediatamente, a pesar que se quejaba del dolor de rodilla. Luego, le pasaron un paño para limpiarse los restos de café y lo compensaron con un expreso gratis en otra mesa.

Sin embargo los dolores en la rodilla de Cuervo no pararon, y aunque intentó contactar por medio de internet a la empresa para inteponer la queja respectiva no lo logró, por esa razón volvió al local donde sufrió en incidente y una empleada le dijo que no tenía los teléfonos de Starbucks y le sugirió aplicarse una “pomada” para el dolor.

No obstante con eso, Cuervo interpuso con la Superintendencia de Industria y Comercio una demanda, pero ésta fue rechazada, pero el hombre de 66 años insistió ante el ente por publicidad engañosa, “en la medida en que se promocionan los Starbucks como un refugio para disfrutar con los amigos pero su accidente muestra lo contrario”.

Meses después, Cuervo volvió al local, en esa oportunidad le suministraron los datos de los abogados de Starbucks, y ellos le entregaron 3 millones de pesos para cubrir gastos médicos, y le ofrecieron una compensación por otros 10 millones, la cual no aceptó.