Mujer que fue confundida con una guerrillera en el aeropuerto de Bogotá, relató sus dramáticos momentos

En Caracol Radio hizo todo el relato desde que llegó al Aeropuerto el Dorado en Bogotá, cuando fue capturada, hasta que recobró su libertad después de estar en la cárcel de mujeres el Buen Pastor en la capital del país.

“Yo estaba con cinco amigas más, cuando paso (el pasaporte), la mujer que nos atendió devolvió los documentos a mis cinco compañeras y a mí me pregunta que si soy Johana Ospina cuando le digo que sí, me pide que la acompañe un momento, en ese momento pensé que era algo normal de revisión, jamás me imaginé todo esto… Me llevó a donde un supervisor, él valida la información y me dice que está pasando algo muy raro cuando le digo que me explique que pasa, me dice que yo tengo una orden de captura y llama a otra personas que nuevamente miran la información y me dice que me tiene que ‘bajar’ porque tengo una orden de captura por secuestro extorsivo y me dijo que lo acompañara”.

Luego de esto relató que “me llevaron a una oficina interna en Migración por 15 minutos, llamaron a la policía que me llevó a otra oficina dentro del Aeropuerto y allá me dijeron que debía tratarse de un homónimo y que el proceso no iba a ser tan demorado, me subieron a una patrulla y empiezo a recorrer Bogotá de un lugar a otro, fuimos a la Policía de la sexta y allá no miran huellas ni nadas solo con el número de cédula me retuvieron…A mí no me vio ningún juez ni ningún fiscal, ese sábado después de la estación de Policía en una tienda el patrullero me lee los derechos y me confirma la captura”.

Dice que lo que vivió fue un calvario y que afortunadamente tuvo los recursos para conseguir un buen abogado para emprender su defensa “llegué primero al patio 1, genera mucho miedo ahí es cuando uno ve como es que se vive en las cárceles de este país, ahí estuve media hora con cuatro personas que trataban de calmarme, luego me reubicaron en el patio cinco, tuve la suerte en medio de esta pesadilla de encontrar mujeres como yo con injusticias, fueron luz en medio de este proceso, fueron muy amables conmigo”.

Después de estar 11 días detenida hasta que se comprobó que no era la persona buscada,fue dejada en libertad, aunque sigue vinculada al proceso. Dijo que por ahora, no considera demandar al Estado porque sigue vinculada a la investigación, pero no descartó hacerlo más adelante.