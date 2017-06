Estos serían los planes futuros de Hugo Ospina con su taxi amarillo

Algunas de las empresas que implementarían los taxis de lujo serían Radio Taxi Aeropuerto, Taxis Libres y otra empresa que está en turno es Taxi Express y Tene Club, como informó Hugo Ospina a Blu Radio, uno de los mayores líderes de los taxistas.

Ospina afirmó que “la invitación es que todas las aplicaciones de transporte se constituyan como empresas y compitamos con igualdad de condiciones”.

“Yo también tengo un taxi con 650 kilómetros, el carro no me molesta para nada, pero lo voy a chatarrizar y me voy a comprar un Audi A4. Primero voy a capacitarme y luego voy a estudiar inglés para poder prestar un servicio que están pidiendo a gritos los usuarios”, afirmó el lider Hugo Ospina.

Los taxis de lujo contarán con plataforma tecnológica y nos obligaron a tener una certificación tanto del usuario como del taxista. “Uno de los compromisos tanto del usuario como del taxista es que si un usuario comete una infracción o un mal comportamiento en la vía queda expulsado de todas las empresas de taxi y al mismo tiempo le van a suspender la licencia de conducción a estos conductores”.

En un taxi normal, la carrera básica cuesta $4.100 pesos. Si se implementan los taxis de lujo, en un servicio Premium el taxista puede cobrar $5000 más lo que marque el taxímetro y los recargos que haya por cada carrera.

En el servicio de lujo, “dependería del tipo de vehículo que usted quiera, lo único que le pedimos al Ministerio de Transporte es que no implemente la tarifa dinámica, es decir, que el conductor no se aproveche del usuario cuando por ejemplo, esté lloviendo”.

Igualmente, el líder de taxis afirmó que “nosotros nos vamos a oponer a que haya un aumento en el cupo”.

Uno de los debates que hay que establecer es si la Alcaldía va a autorizar nuevos cupos para estos vehículos.