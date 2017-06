Un adulto mayor que iba en una silla de ruedas fue arrollado por una camioneta

Daniel Alfonso Lara, era un hombre de 63 que se movilizaba a través de una silla de ruedas en la cicloruta de la vía Timiza. Sin embargo, una camioneta que intentaba esquivar un hueco arrolló al adulto mayor y causó su muerte.

Leidy Alfonso, sobrina de Daniel, afirmó al Espectador que“aproximadamente a las 6:00 de la tarde, me enteré que mi tío había perdido la vida, en el sector de Timiza. Él venía por la cicloruta, iba por la derecha y de repente, llegó un camión que, por esquivar un hueco, se llevó su vida”.

Igualmente, su sobrina pidió una acción inmediata por parte de la Alcaldía Local del sector. “No podemos perder la vida de un ser querido por un simple hueco”, afirmó Leidy.

No obstante, el problema de las vías no es nuevo en Timiza. Carlos Carreño, uno de los líderes de la zona, señaló que en varias ocasiones los habitantes han denunciado el mal estado de las vías y los posibles accidentes que se podrían presentar.

“Hemos pasado unos derechos de petición, hemos solicitado a la Alcaldía de Bogotá, el arreglo de estas vías y se le presentaron a él unos documentos con las fotos palpables de la situación donde no han querido atender al llamado de la ciudadanía. Esto precisamente lo estamos previendo hace unos días, ojalá no se fuese a presentar un accidente, una muerte. Sin embargo, dos días ocurre la muerte de Daniel por la falta e irresponsabilidad del Distrito que no ha arreglado la malla vial”, aseguró Carreño.