¿Un nuevo parque similar al Simón Bolívar pero en la Calera?

El 9 de mayo se realizó un cabildo abierto en la Alcaldía de la Calera en el que el acueducto presentó a los habitantes de esta población el proyecto del Parque El Rocío.

El Parque el Rocío quedaría ubicado en el embalse de San Rafael, una represa ubicada en el municipio de La Calera.

Los representantes del Acueducto que participaron fueron el arquitecto Julián Restrepo, Jorge Alberto López, el asesor de la gerencia, Carlos Bello y el arquitecto Fernando Montenegro. También, estuvo presente la concejal del partido Alianza Verde, Luisa Fernanda Camacho.

En su presentación, el arquitecto Montenegro les planteó que el Parque el Rocío iba a ser uno de los más grandes del país. Además, le otorgaría a la ciudad un 25% más de espacio público que son necesarios para Bogotá. También, afirmó que se iba a hacer un cable que permita que las personas que no pueden caminar por todo el parque, lo puedan recorrer.

De acuerdo a los expertos, la construcción de este parque duraría 3 años. Igualmente, señalaron que los estudios han sido realizados por la firma de ingenieros INGETEC. La entrada sería gratuita, se cobraría por el uso de las actividades recreativas y habrían tres zonas de restaurantes.

Por su parte, el arquitecto Julián Restrepo, aseguró que se construirá un ferrie eléctrico que pasará por encima de la laguna.

Igualmente, quieren convertir varias partes del embalse en lugares para deportes extremos. Así, el muro de contención que sirve para contener el agua, se convertiría en una escalada. También, quieren poner una pista de patinaje en el rebosadero.

También, quieren poner un espacio para múltiples espectáculos como conciertos o obras de teatro en el dique del embalse.

Algunos habitantes de este sector, como Laura Camargo y Pilar Castro están preocupados por la construcción de este parque. Ellas señalan varios problemas con respecto a la construcción del parque. Uno de estos es que todavía no es claro quién lo va administrar. Igualmente, temen por el uso que las personas le puedan dar a los vidrios

Igualmente, no les gustaría que el Parque El Rocío se convierta en un Simón Bolívar, que según ellas, se ha deteriorado con el tiempo por los conciertos que se realizan en este lugar, la gran cantidad de basura y la poca fauna que existe.

No obstante, Camargo y Castro no se niegan a la posibilidad de que allí se construya un nuevo espacio, sino que piden que se haga con las condiciones que tienen los parques naturales en Colombia. Así, les gustaría que no hubiese entrada libre sino que se regulara la entrada de personas por el cuidado de la fauna y la flora.