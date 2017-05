Fotos: así se ve el Bronx a un año de su intervención

La que era conocida como la ‘olla’ más grande de la ciudad ya no existe. Las casas han empezado a ser demolidas y lo que quedaba del Bronx ha empezado a desaparecer.

Los ladrillos de las construcciones caídas poco a poco han borrado el rastro de las atrocidades que se cometían. Sin embargo, a un año de su intervención aún son muchos lo retos que tiene el Distrito por delante. Si bien se le ha proporcionado ayuda a más de 2000 habitantes de calle, de los cuales muchos se han involucrado varios con entidades distritales y otras ONG’s, por las calles aledañas al Voto Nacional aún se ven a algunos perdidos por la droga y en el oscuro laberinto del que es difícil salir.

El alcalde Enrique Peñalosa sostiene que “obviamente enfrentamos muchas dificultades y después de que intervenimos grupos criminales manipularon a unos 100 o 200 exhabitantes de calle y los pusieron a concentrarse en canales aledaños, a agredir sitios cercanos y eso obviamente fue muy efectivo para los medios y el Congreso. Manipularon muy bien la opinión, pero creían que presionándonos de esa manera volverían acá y no fue el caso porque hemos hecho un trabajo en equipo con la comunidad y en general el sector”.

El mandatario de los bogotanos aclaró que la intervención era necesaria y no intervenirlo era lo más fácil. “Aquí no entraba ni la Policía y obviamente hemos incurrido en costos políticos porque esa manipulación por las organizaciones criminales, en los meses inmediatamente a la intervención, fue muy efectiva logrando eco en todos lados, pero aquí no estarán de regreso nunca más”.

Si bien el Distrito ha planteado todo un proyecto de recuperación con la Empresa de Renovación Urbana, pues se espera que el antiguo Bronx se convierta en una zona en donde convergerán la cultura, el arte y el mismo comercio, el panorama en zonas aledañas aún es desolador. De hecho, calles abajo de la famosa ‘L’, aún se ven varios habitantes de calle en cambuches y en la calle consumiendo droga a plena luz del día.

Lo mismo ocurre con varios aledaños como Veraguas, San Bernardo, la Estanzuela, entre otras. La comunidad le pide al alcalde que así como intervino el Bronx, le ponga freno a las bandas delincuenciales que salieron de allí y se están tomando otras zonas de la ciudad.

Por ahora, y a un año de su intervención, así se ve el Bronx:

