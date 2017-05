Que el arriendo se convierta en el ahorro para obtener su casa

El sueño de Marina Escobar siempre ha sido el de tener una casa. Su mamá le decía que “tenerla no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza”, y por más que lo ha intentado la plata no le alcanza.

Se pensaría que en Bogotá, con lo costoso que es el suelo y lo apretado que ya viven los ciudadanos, es difícil conseguir vivienda. Sin embargo, Marina se podría ver beneficiada con el programa que lanzó el Distrito esta semana y con el que pretende entregar unas 4000 casas hasta 2019.

No son gratis y tampoco tienen elevadas cuotas, más bien el Programa Integral de Vivienda Efectiva (PIVE) le permitirá a ciudadanos como Marina pagar una casa como si estuviera pagando su arriendo. La secretaria del Hábitat, María Carolina Castillo, le comentó a PUBLIMETRO que “quisimos crear este programa que beneficiara a las personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, y sabemos que su gran barrera de acceso a la vivienda es lograr el ahorro de la cuota inicial porque sabemos que pagan el arriendo o ahorran, pero no pueden hacer las dos cosas”.

Si usted, como Marina, cumple los requisitos (ver recuadro) puede ser beneficiario del programa y eso quiere decir que la entidad distrital, quien se asoció con el Fondo Nacional del Ahorro para el proyecto, pagará la mitad de la cuota del arriendo. “Lo que hacemos es que de entrada apalancamos a la familia y hacemos ese aporte en el sistema con el Fondo nacional del Ahorro y ahí queda la garantía financiera. De esta forma, en vez de pagar $360.000 al mes, la familia solo va a pagar $180.000 porque los otros restantes los aporta la secretaría”. Este programa viene con un acompañamiento social al cual se deben acoger los beneficiados que deben ser muy responsables con las cuotas. El acompañamiento de la secretaría se da por cinco años y luego los dueños de la vivienda toman el leasing, lo que resta para pagar la casa, que pueden financiar con alguna entidad bancaria.

Tenga en cuenta que el programa solo cubre la mitad de la cuota del arriendo y no asume costos de administración, ni servicios públicos. Los interesados se pueden inscribir en la Secretaría del Hábitat, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m; en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), o en las ocho Casas de la Mujer que hay en la ciudad. Para consultar mas sobre el programa pueden ingresar a www.habitatbogota.gov.co

REQUISITOS

• No ganar más de 1 o 2 salarios mínimos.

• No haber sido beneficiario de subsidios de vivienda de ningún tipo. No poseer inmuebles

• Pueden inscribirse madres solteras, víctimas del conflicto o si pertenecen a minorías étnicas.