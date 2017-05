¡Ojo! El sábado cambian varias rutas de TransMilenio

TransMilenio tendrá algunos cambios desde mañana, así que tenga en cuenta que habrá rutas con nuevos puntos de parada, ampliación de horario, redistribución de paradas en estaciones y eliminación de puntos de parada en algunas estaciones del sistema. Los cambios se implementarán para los servicios C15 – H15, DH 21;,BH 93, F99 y MG 47. Los cambios se harán en las estaciones d la Calle 106, Pepe Sierra, Calle 127 y Universidades.

Para el servicio C15 – H15:

El servicio CH15 adiciona un punto de parada en la Estación Parque, sobre la Caracas Sur y amplía su horario de operación 60 minutos en la franja de la noche. Es decir que la ruta funcionará así: C15 de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., y H15 de lunes a sábado de 5:30 a.m. a 11:00 p.m. con 19 paradas

Para el servicio DH 21:

El servicio DH21 adiciona un punto de parada en la Estación Biblioteca, sobre la Caracas Sur y adelanta su horario de operación 1 hora en la franja de la mañana, es decir que funcionará con 21 paradas quedando su horario así: D21 de lunes a viernes de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. y sábados de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. y H21 de lunes a viernes de 4:30 a.m. a 11:00 p.m. y sábados de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

Para el servicio BH 93:

El servicio BH93 adiciona dos puntos nuevos de parada en la Estación Biblioteca y Parque, las dos estaciones ubicadas sobre la Caracas Sur y amplía su horario en 2 horas, es decir domingos y festivos B93 de 5:30 a.m. a 10:00 p.m. y el H93 de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Para el servicio F99

El servicio F99 modifica su horario de operación, continuará con sus 10 paradas habituales y funcionará domingos y festivos de 5:30 a.m. a 10:00 p.m., es decir inicia operación 30 minutos más tarde.

Para el Servicio MG 47

El servicio MG47 incluirá una nueva parada en la Estación Comuneros, sobre la carrera 30 y elimina su parada en la Estación Venecia. De esta manera este servicio, que inicia y termina en Museo Nacional – Portal Sur, tendrá 14 paradas y su horario de operación será operación será M47 de lunes a sábado de 4:30 a.m. a 11:00 p.m. y domingos y festivos de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. y EL G47 de lunes a viernes de 4:30 a.m. a 11:00 p.m., sábados de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingos y festivos de 5:30 a.m. a 10:00 p.m.

Cambios en las estaciones

En la Estación Calle 106

En la estación Calle 106 ubicada sobre la Autopista Norte, reorganiza las paradas de las rutas que habitualmente estaban programadas para recoger y dejar pasajeros en este punto del sistema, eliminando algunos servicios: Los servicios BL18 que tenían programada la parada en el vagón 1 de cada costado de la estación, serán eliminados manteniendo las demás paradas. Es decir este servicio operará con 16 paradas ubicadas en la Carrera 10, Caracas, AutoNorte.

Los servicios BF14 cuya parada estaba programada en el vagón 1 sentido Sur-Norte y vagón 2 sentido Norte-Sur quedan eliminadas a partir del sábado 13 de mayo. Las demás paradas de este servicio que integra la troncal Norte, Caracas y Américas, se mantienen (18).

Reorganización de Servicios

Los servicios con parada en la Estación Calle 106 quedarán de la siguiente manera:

Sentido Sur – Norte:

Vagón 1: B28 – B1 –B5

Vagón 2: B10 – B11 – B13

Sentido Norte – Sur:

Vagón 1: D10 –H13 – F1

Vagón 2: F28-G5-G11

Reubicación de paradas:

Pepe Sierra:

El servicio B28 que paraba en el vagón 1 costado Sur Norte, tendrá su parada en el vagón 2

El servicio L18 que paraba en el vagón 1 costado Norte Sur, tendrá su parada en el vagón 2

Calle 127:

El servicio B18 que paraba en el vagón 2 costado Sur Norte, tendrá su parada en el vagón 1

Los servicios J70- L18 que paraba en el vagón 1 costado Norte Sur, tendrá su parada en el vagón 2

El servicio G12 que paraba en el vagón 2 costado Norte Sur, tendrá su parada en el vagón 1

Universidades:

El servicio C73 que paraba en el vagón 2 tendrá su parada en el vagón 1