Peñalosa tendrá que asistir al Congreso para responder por la Van der Hammen

La Corte Constitucional le ordenó al alcalde Enrique Peñalosa asistir al Congreso para que responda por las dudas que genera el proyecto en la Reserva Natural Thomas van der Hammen. Esto tras el incumplimeinto de las citación que se le hizo este año por la misma razón.

LE PUEDE INTERESAR: Peñalosa citado a debate en el Congreso

Peñalosa tendrá que sustentar por qué quiere construir en esa zona por los menos unas 80.000 viviendas, además de vías, entre otras obras de infraestructura, que afectarían la reserva. Sin embargo, no solo es el representante a la Cámara Inti Asprilla el que espera respuesta, también ambientalistas y defesores de la reserva, así como los bogotanos que aún no tienen claro qué ocurrirá. El alcalde y su admninistración no se pronunciaron sobre el tema y la citación.