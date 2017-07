‘Tuti’ Vargas la influenciadora a la que muchas quieren seguirle los pasos

Las influenciadoras de moda y belleza se han convertido en un fenómeno que trasciende fronteras y que tiene su atención en la web y en las redes sociales. Daniela ‘Tuti’ Vargas es una ellas, dejó los desafíos propios de su profesión para darle paso a hacer algo que nunca pensó le daría tanta alegría y satisfacción, tutoriales y videos que inspiran a muchas mujeres.

Sus videos en Youtube e Instagram, no han sido en vano, actualmente cuenta con más de 181.000 seguidores y es considerada una de las influenciadoras más importantes del país. En su trabajo de hacer videos, ofrece consejos y tutoriales de maquillaje, peinados, moda y cómo tener una vida saludable. Pero más allá de todo esto, uno de sus fines es motivar.

En entrevista con Publimetro nos contó sobre el comienzo de su trayectoria profesional, trucos, tips de belleza y cómo es el trabajo de una influenciadora.

¿A qué se dedica y por qué le gusta tanto el mundo de la cosmética?

Soy influenciadora en redes sociales, mi trabajo es en Youtube.com y la red social Instagram. Siento que la cosmética es una forma de cuidarnos, de consentirnos y de reflejarlo ante los demás y desde pequeña he tenido afinidad con el tema. Es más, lo considero un arte.

¿Cómo fue que le surgió la idea de hacer videos?

Hace año y medio arranqué con esta etapa. Trabajaba en una empresa y tomé la desición de retirarme para vincularme a la empresa de mi esposo y un día me grabé haciendo un vídeo de maquillaje, de 15 segundos pero sin intención alguna. Al video le fue muy bien, tuvo bastantes interacciones y comentarios lo que me hizo sentir algo especial. Así que continúe subiendo videos de belleza, de ejercicio y aquí voy.

¿Qué es lo que más le gusta hacer en Internet? ¿Ha tenido alguna buena experiencia con sus videos o con quienes la ven?

Me encanta editar, la magia de la edición es algo que me apasiona.

Mis seguidoras son muy especiales. Ha sido muy grato cuando en la calle me las encuentro y me expresan su cariño, agradecimiento y confirmo que me encanta lo que hago.

¿Cómo decide los temas que salen en su espacio?

Todo el tiempo estoy muy alerta de saber qué quiere y necesita mi público, esa es mi principal fuente para elegir de qué se tratará mi próximo video.

Cuénteme cuál es su rutina de belleza habitual

Lo primero que hago en el día luego de levantarme es hacer ejercicio, me encanta. Luego desayuno, lo que generalmente es cereal, fruta y yogurt. Me ducho y procuro que siempre los últimos instantes del baño, el agua sea fría. Así me ayuda a tonificar la piel.

Luego arranco mi rutina que protege mi piel así no salga de mi casa, en el rostro no puede faltar la hidratante que siempre me ayuda a no perder la elasticidad a mi cara y la proteje del desgaste diario. Uso un producto llamado Hydro boots, esto por que soy fan del ácido hialurónico porque me ayuda de día a que luzca siempre tersa y en la noche a que se recupere de toda mi actividad del día.

¿Hay algún cosmético o producto sin el que no pueda vivir?

Definitivamente diría que mi hidratante. La piel sufre tanto en el día a día que uno ni se da cuenta, pero sí es clave siempre contar con un aliado. Me encantan los productos faciales que tienen tecnología, ejemplo el gel matrix que ayuda a que la piel no pierda tanto sus niveles de agua. Seguido esto, el bloqueador y mi maquillaje diario.

Según usted, ¿cuál es el peor pecado que una mujer puede cometer al maquillarse?

Recargar el maquillaje, el maquillaje debe ser un aliado para resaltar nuestra belleza de manera sutil y cuando se abusa de esto, el resultado no es el mejor.

¿Le gusta seguir blogs en Internet o ver tutoriales? ¿Tiene algún favorito?

Me encanta seguir a Natalia Merino en Perú, la conozco personalmente y me parece genial, Pautips quien ha sido una inspiración y Yuya.

¿Qué consejo le daría a todas esas jóvenes que tienen la inquietud de iniciar videos de belleza como los suyos?

Conózcanse muy bien así mismas y una vez sucede eso pueden saber para qué tienen más talento y luego disfruten lo que hagan para su público.

En este tiempo que lleva experimentado con todo tipo de productos, ¿hay algún dato maravilloso que aún no deja de sorprenderla?

Sí, he quedado sorprendida con el gel matrix que permite expandirse y retener 1.000 veces su peso en agua, creando una reserva que se libera continuamente en la piel durante el día, manteniéndola hidratada.

Ahora que conoce personas que también se dedican a comentar productos, ¿qué opina sobre este universo fashion blogger que se ha generado?

Es genial, me hace feliz hacer parte de él.

Sin embargo, tiene cosas no tan chéveres. Ahora con la necesidad de reconocimiento digital nos desdibujamos un poco y es importante saber que no debe primar la busqueda de fama sino de disfrutar lo que hacemos de manera natural sin comprar seguidores o manipular las redes.