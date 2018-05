La confesión del premio Pulitzer Junot Díaz que derivó en un escándalo de acusaciones de acoso sexual y misoginia

Un texto íntimo calificado por algunos como conmovedor y valiente, pero señalado por otros como la revelación de una víctima convertida en victimario.

El escritor dominicano-estadounidense Junot Díaz se ha visto envuelto en un escándalo que se desató luego de haber publicado un artículo en el que contaba que fue víctima de una violación cuando tenía 8 años de edad.

En el texto de más de 5.000 palabras que publicó el premio Pulitzer en la revista The New Yorker el 16 de abril, cuenta cómo la traumática experiencia le hizo "herir a otras personas" y sufrir de depresión.

Días después de que se difundiera el texto de Díaz, el prestigioso autor fue acusado de acoso sexual por una escritora y de comportamiento misógino por otras autoras.

A raíz de ello, la junta directiva del premio Pulitzer anunció este viernes que Díaz dimite como presidente de la misma, aunque permanecerá como miembro de la directiva.

El Pulitzer informó también que investigará las acusaciones de acoso sexual dirigidas contra Díaz, quien también es profesor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés).

"Díaz dijo que está de acuerdo con la investigación y que colaborará plenamente con la misma", dijo la junta directiva del Pulitzer en un comunicado.

"Me acorraló y me forzó a besarlo"

Díaz fue acusado por la autora Zinzi Clemmons de haberla forzado a besarla hace seis años cuando ella era una estudiante.

"Cuando era estudiante universitaria, invité a Junot Díaz a hablar en un taller sobre temas de representación en la literatura. Era una joven de 26 años y él usó (el evento) como una oportunidad para acorralarme y forzarme a besarlo. Estoy lejos de ser la única a la que le ha hecho esto, me niego a quedarme callada", escribió Clemmons en Twitter el 4 de mayo.

El tuit de Clemmons fue ampliamente difundido dentro de la comunidad de escritores estadounidenses en redes sociales y provocó una respuesta casi inmediata de Díaz.

En un comunicado, el escritor de 49 años dijo que asume la responsabilidad sobre su pasado.

"Esa es la razón por la que tomé la decisión de decir la verdad acerca de mi violación y sus consecuencias dañinas. Esta conversación es importante y debe continuar", dijo.

"Estoy escuchando y conociendo historias de mujeres en este movimiento cultural esencial que debió darse antes. Debemos seguir enseñándoles a todos los hombres sobre consentimiento y límites", añadió.

El pasado 4 de mayo, el mismo día en que Clemmons denunció a Díaz por Twitter, la autora había confrontado al escritor durante una charla en el Festival de Escritores de Sídney.

Más autoras

La autora se refirió al artículo de la revista The New Yorker y luego le preguntó por qué la había tratado de esa forma, según relataron varios asistentes al evento al diario The New York Times.

Añadió que creía que el artículo de Díaz en el que habla sobre su violación fue publicado para distraer la atención de las acusaciones sobre su conducta que el propio Díaz temía salieran a la luz pública.

Díaz ganó en 2008 el premio Pulitzer por su novela "La maravillosa vida breve de Óscar Wao". / Getty Images

Más autoras estadounidenses han dicho desde entonces que Díaz se comportó agresivamente con ellas y lo acusaron de hacer comentarios "misóginos".

La escritora Monica Byrne acusó por Facebook a Díaz de haberle gritado la palabra "violación" durante una cena y dijo que el autor la había interrumpido, ignorado y no la dejaba hablar.

Díaz ganó en 2008 el Pulitzer en la categoría de ficción por "La maravillosa vida breve de Óscar Wao" y fue nombrado el mismo año Embajador Literario de República Dominicana por la Cámara de Diputados de ese país.

El MIT, donde Díaz enseña escritura creativa, dijo en un comunicado del lunes citado por el periódico Boston Globe que mientras investiga las acusaciones difundidas en redes sociales, "queremos dejar claro que no toleramos el acoso sexual en el MIT".

Los alegatos contra Díaz llegan tras una serie de acusaciones de acoso sexual contra otros autores en meses recientes.

A principios de mayo, la organización que otorga el Premio Nobel de Literatura dijo que no entregarán el galardón este año luego de verse envuelta en un escándalo sobre el manejo que hizo de las acusaciones contra el esposo de una de sus miembros.

