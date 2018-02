Acusan formalmente a Guillermo del Toro de plagio por "La forma del agua", favorita para los Oscar

"La forma del agua", la fábula de amor del director mexicano Guillermo del Toro, recibió 13 nominaciones a los premios Oscar, que se anunciaron el 22 de enero.

Y de ese modo convalidó las alabanzas de la crítica y los premios en festivales que ha venido recibiendo esta historia sobre el romance entre una mujer y una extraña criatura acuática hallada en el Amazonas, que es mantenida bajo estricta vigilancia y en un laboratorio de investigación en una dependencia gubernamental de Estados Unidos durante los años más tensos de la Guerra Fría.

Pero mientras por un lado corrían los ríos de halagos, por las redes sociales y en algunos medios corría también el rumor de que "La forma del agua" no es tan original como se suponía y que ya existen varios intentos previos en el cine y la TV de contar la misma historia.

Este miércoles, en un juzgado de California, EE.UU., David Zindel presentó una demanda formal contra del director mexicano, la empresa Fox Searchlight y el productor Daniel Kraus, acusándolos de plagiar la película de una obra realizada y producida con anterioridad.

Zindel señaló que la cinta de Del Toro "evidentemente se deriva de la obra Let Me Hear You Whisper ("Déjame oírte susurrar")".

"Fue llevada a la televisión en la década de los 60, y que fue escrita por mi padre, Paul Zindel, ganador del premio Pulitzer", explicó en su acusación.

Y añadió: "Explota el mismo argumento que creó mi padre para hacer esta obra".

De acuerdo a los documentos entregados en la corte estadounidense, Zindel espera reparaciones por daños y perjuicios y una parte de los US$77 millones que la película ha recolectado en taquilla en las últimas semanas en concepto de indemnización.

Esta demanda ocurre a pocos días de que se entreguen los premios Oscar, previsto para el 4 de marzo en Los Ángeles.

Hasta ahora no hay una declaración del director mexicano.

En Let Me Hear You Whisper, Helen intenta rescatar a un delfín que es analizado en un laboratorio. (Foto: YouTube) / BBC

"No podemos creer que un estudio grande de Hollywood (Fox Searchlight) haya realizado una película que evidentemente deriva de la historia de mi padre, sin que nadie haya venido a pedirnos los derechos de autor", había dicho Zindel en un comunicado que le hizo llegar a BBC Mundo el pasado mes de enero.

Lo cierto es que la obra de Paul Zindel trata de una mujer que trabaja en la limpieza de un laboratorio, que establece una relación con un delfín que es mantenido allí para ser investigado e intenta varias veces liberarlo para llevarlo a su hábitat natural.

Fox Searchlight, la empresa que produjo el film, había publicado un comunicado en el que rechazaba las acusaciones de plagio.

"Guillermo del Toro no ha leído o visto la obra de Zindel de ninguna manera. El director tiene una carrera de 25 años en los que ha hecho cerca de 10 películas y siempre ha estado abierto a reconocer sus influencias", señaló la empresa productora.

"Si la familia Zindel tiene preguntas sobre la originalidad de la película, estamos totalmente dispuestos a tener una conversación con ellos sobre el tema".

Similitudes y diferencias

Con las 13 nominaciones, "La forma del agua" entró en la lista de las películas con mayores ambiciones a los premios Oscar de la historia, sólo superada por "Titanic", "Eva al desnudo" y "La La Land".

El director Guillermo del Toro es el gran favorito a llevarse el premio a Mejor Director en la próxima entrega de los premios Oscar. / Getty Images

Y a ello le siguió la denuncia, que hasta entonces había sido un rumor en las redes sociales.

Ambos trabajos guardan una serie de similitudes:

El personaje principal es una empleada que trabaja en un laboratorio.

Entabla una relación especial con una criatura que está encerrada en este lugar.

Y coordina estrategias para sacar a la criatura del laboratorio.

Ambos personajes cuentan con la complicidad de una compañera de trabajo.

EnLet Me Hear You Whisper, la empleada se llama Helen y cuenta con la ayuda de su colega Danielle para poner al delfín en un carro de lavandería para poderlo conducir finalmente al mar.

La actriz Sally Hawkins encarna a Elisa, la heroína de "La forma del agua". Crédito foto: Fox Searchlight. / BBC

Pero la historia dirigida por Del Toro y protagonizada por la actriz británica Sally Hawkins tiene otros elementos que marcan la diferencia con la obra de Zindel.

El principal es que Elisa, la protagonista de "La forma del agua", no puede hablar y se comunica en lenguaje de signos con la criatura.

Hay otros personajes, como el amigo de Elisa, que marca distancia con la idea de Zindel. Pero tal vez la principal diferencia es cómo acaban ambas películas, que no contamos aquí para evitar spoilers.

Hasta el momento el director mexicano no se ha referido a los señalamientos. Sin embargo, en días pasados Del Toro sostuvo que la idea original se la había comprado a su amigo Daniel Kraus en 2011, a raíz de otra acusación de plagio, pero esta vez de un corto holandés estrenado en 2015.

"La premisa que se compra en el 2011 es: Una mujer que hace el aseo en un laboratorio supersecreto del gobierno se encuentra con una criatura anfibia humanoide y le ayuda a escapar y se la lleva a casa", contó el director durante entrevista con el diario mexicano Excélsior.

"Esa es la historia que compré abiertamente a Daniel Kraus en diciembre de 2011 – enero de 2012", subrayó.

"Tengo 25 años de carrera y soy infinitamente transparente. Y de hecho celebro las influencias que tengo y cómo se transforman cuando las aplico a mi cine, pero éste no es el caso".

Esta nota había sido publicada originalmente el 25 de enero de este año y fue actualizada después de conocerse la demanda forma de este miércoles.

