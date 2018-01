La conmovedora historia de Ji Seong-ho, el norcoreano que escapó de su país y que Donald Trump invitó al discurso del Estado de la Nación

Algunos lo calificaron como uno de los momentos más emocionantes del discurso del Estado de la Nación pronunciado por Donald Trump este martes.

En un momento de la noche, el presidente estadounidense hizo referencia a la historia de Ji Seong-ho, un joven desertor norcoreano que sufrió cuando era niño múltiples amputaciones en su cuerpo mientras trataba de sobrevivir.

Este martes, era uno de los invitados en el Congreso estadounidense y recibió el aplauso unánime de los congresistas, tanto republicanos como demócratas.

"La historia de Seong-ho es un testimonio del anhelo de cada alma humana de vivir en libertad", destacó Trump.

Sobreviviente del hambre

Hace dos décadas, Ji luchaba por no morir de hambre durante la hambruna que azotaba Corea del Norte a mediados de los 90.

Pese a que su padre era miembro del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, en casa no había comida.

Su familia sobrevivía comiendo hojas, raíces o incluso robando semillas que escondían las ratas.

La hambruna de los años 90 en Corea del Norte causó severa desnutrición en la niñez. / AFP

En lugar de ir a la escuela, Ji se dedicaba a robar carbón de los trenes de mercancías para cambiarlo después por alimentos en el mercado.

Un día de 1996, con apenas 13 años, perdió el conocimiento por el hambre y cayó entre dos vagones de tren. Lo atropelló y le amputó la mano y el pie izquierdo.

Los médicos lo sometieron a una operación de más de cuatro horas. Pero no tenían anestesia.

"Mi madre aún recuerda mis gritos. Fue duro para ella pasar por aquello", recordó Seong-ho para el diario británico The Guardian en 2014.

Cuando su padre lo vio tras el accidente, cambió radicalmente su manera de pensar. Se consideraba culpable de lo que le había sucedido a su hijo, a quien pidió disculpas en multitud de ocasiones.

"Finalmente se dio cuenta de que era más importante salvar a su familia que al partido. […] Yo me di cuenta de que no fue culpa de mi padre, sino del régimen norcoreano por no cuidar a la gente", dijo Ji.

Deserción con muletas

Tras años de recuperación, el joven decidió salir del país en busca de comida y atravesó las montañas en dirección a China valiéndose de sus muletas.

Cuando regresó, asegura que fue detenido y torturado por las autoridades norcoreanas.

"Ahí fue cuando me di cuenta de que esta era una tierra en la que nunca querría permanecer. Quería irme a un lugar donde me trataran como a un humano, fuera en Corea del Sur o en otro lugar", dijo a The Guardian.

Las muletas se han convertido en el símbolo de Ji Seong-ho. / Reuters

Y así fue como, en 2006, decidió desertar.

Atravesó cientos de kilómetros, de nuevo con sus muletas, y estuvo a punto de morir ahogado en el río Tumen que divide China y Corea del Norte.

Pero logró sobrevivir y reunirse con parte de su familia en Seúl, Corea del Sur, donde vive.

Su padre corrió menos suerte. Trató de escapar por la misma vía que Ji, pero "fue atrapado y torturado hasta la muerte".

Hoy, Ji es un conocido activista por los derechos humanos y conferenciante.

En Corea del Sur fundó la organización Now, Action, Unity, Human Rights (NAUH) con la que trata de ayudar a norcoreanos que también desertaron y de dar a conocer la situación de su país.

"Hoy, él tiene una nueva pierna. Pero Seong-ho, entiendo que conservas esas viejas muletas como un recordatorio de lo lejos que has llegado", le dijo Trump en el Congreso, "tu gran sacrificio es una inspiración para todos nosotros".

Entre aplausos, Ji se levantó visiblemente emocionado y alzó orgulloso y triunfal sus muletas de madera.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.