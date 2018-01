"Permanecerá en la oscuridad por el resto de su vida": el médico Larry Nassar es condenado a 175 años de prisión por abusar sexualmente de decenas de gimnastas en Estados Unidos

El médico estadounidense Larry Nassar recibió este miércoles una condena de entre 40 y 175 años en prisión por haber abusado sexualmente de menores de edad y mujeres, entre las que hay decenas de gimnastas del equipo olímpico de ese país.

Luego de que 156 mujeres, la mayoría atletas, presentaron durante seis días su testimonio frente a Nassar, este miércoles la jueza Rosemarie Aquilina lo sentenció y dijo que el acusado permanecerá "en la oscuridad por el resto de su vida".

"Acabo de firmar su sentencia de muerte", añadió Aquilina.

La condena exacta será conocida en una audiencia posterior y la defensa tiene 21 días para apelar, según indicó la jueza.

Nassar, de 54 años, participó en la preparación de gimnastas para cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos.

Formó parte del programa de gimnasia de Estados Unidos desde finales de la década de 1980 hasta julio de 2015, cuando el cuerpo rector nacional de este deporte lo despidió.

Rachael Denhollander fue la primera en acusar a Larry Nassar y la última de las víctimas que se pronunció ante el médico en el tribunal de Michigan. / Reuters

Las destacadas deportistas Simone Biles y McKayla Maroney, ganadoras de medallas olímpicas, fueron algunas de las que lo señalaron públicamente.

Fue encarcelado en diciembre por tres cargos relacionados con posesión de imágenes de abuso sexual infantil que fueron encontradas en su computadora.

Ese delito lo llevó a recibir una condena de 60 años de prisión.

Tratamientos falsos

Nassar escuchó 156 testimonios en su contra pronunciados en el tribunal por las afectadas, algunas de ellas del equipo olímpico estadounidense de gimnasia.

Aseguraron que Nassar abusó sexualmente de ellas bajo el engaño de que tenía que practicarles tratamientos médicos necesarios.

Las víctimas de Larry Nassar expusieron cómo el médico aprovechó la confianza que le tenían para cometer sus abusos. / Reuters

La fiscal Angela Povilaitis dijo en su alegato final que Nassar abusó sexualmente de niñas hasta de 6 años.

Uno de sus abusos consistía en penetrarlas con sus dedos sin guantes, "no para tratarlas médicamente, sino por su placer".

"Robó la inocencia de las víctimas, mintió sobre su propia inocencia y engañó a padres, a la comunidad y al mundo sobre la confianza en los médicos", dijo Povilaitis.

Larry Nassar colaboró con el equipo de gimnastas olímpicas de EE.UU. desde la década de 1980. / Reuters

En su declaración final este miércoles, Nassar reconoció su culpabilidad y dijo que tendrá en mente las acusaciones de sus víctimas por el resto de su vida.

"Sus palabras me han afectado significativamente y me han conmocionado. Pero también reconozco que lo que siento no es nada comparado con el dolor, trauma y destrucción emocional de todas ustedes", dijo.

"No hay palabras para describir cuán profundamente lamento lo que ha ocurrido", añadió.

La juez Aquilina desestimó la disculpa que ofreció Nassar, quien el año pasado escribió una carta pidiendo perdón. / AFP

El año pasado, Nassar ya se había declarado culpable de las acusaciones que le hacían las gimnastas para que "la comunidad avance y se detenga el sufrimiento".

"Lamento mucho que esto se convirtiera en un fósforo que provocó un incendio fuera de control", dijo entonces.

Sin embargo, la juez Aquilina expresó que no encontraba sinceridad en su disculpa de este miércoles ni en una carta que escribió Nassar el año pasado.

La juez arrojó la carta desde su estrado antes de pronunciar su veredicto.

Los abusos

De acuerdo con las testigos, Nassar tenía un patrón sorprendentemente similar de abuso sexual.

Generalmente las mujeres llegaban a él en busca de ayudas para el dolor y él les aplicaba sus peculiares métodos, hablando de la vida cotidiana y bromeando mientras las tocaba.

Al proyectar una sensación de normalidad desde su posición de autoridad, Nassar hizo sentir a sus víctimas que estaban equivocadas al creer que esto era un abuso, y que no sería correcto si se quejaban.

Aquí te presentamos los desgarradores testimonios de algunas de sus víctimas.

Algunos de ellos pueden herir la sensibilidad de algunos lectores.

Kyle Stephens fue la primera en contar su historia.

Durante años, se la conoció solo como la Víctima ZA, pero el martes pasado, se presentó ante el tribunal y compartió su historia.

"Estaba lista para hablar. Creo que fue realmente enriquecedor llegar allí y contar mi historia de principio a fin", dijo Kyle en una entrevista con la BBC después de su testimonio.

Kyle Stephens fue la primera en contar su historia / AFP

Durante décadas, Larry Nassar abusó de mujeres jóvenes, pero fue la llamada de Kyle a la policía lo que finalmente lo llevó a ser arrestado.

A diferencia de muchas de las otras víctimas que compartieron sus historias en este caso, Kyle no era gimnasta y paciente de Nassar: sus padres eran amigos de su familia.

Nassar primero abusó de ella cuando tenía seis años, "cuando todavía no había perdido todos mis dientes de leche".

Comenzó con él sacándose su pene delante de ella. Más tarde, se masturbaría con la niña delante. Luego, abusó físicamente de ella, todo mientras las dos familias estaban en la misma casa.

Nassar abusaba de la menor mientras visitaba a sus padres. / AFP

Cuando Kyle, de 12 años, dijo a sus padres que Nassar se frotaba el pene erecto con sus pies descalzos, no le creyeron y la obligaron a disculparse con él.

"Me obligó a crecer muy rápido. Fue una acción aparentemente inocente hasta que creces y te das cuenta que era una cosa vil ", dijo Kyle a la BBC.

Siete minutos después de su testimonio el martes pasado, Kyle miró a la juez Rosemarie Aquilina y le preguntó si podía dirigirse directamente a Nassar.

Le recordó cómo sus padres lo invitaron a su casa después de que ella lo acusó.

Sentados en su sala de estar, el médico negó haber abusado de ella y le dijo que si alguna vez era realmente maltratada, debería recordar reportarlo. Los padres no le creyeron entonces y la obligaron a disculparse con el médico.

"Bueno, Larry, estoy aquí. No para decirle a alguien, sino contarle a todos ", le dijo.

"Quizás ya lo hayas descubierto, pero las niñas pequeñas no permanecen pequeñas para siempre. Se convierten en mujeres fuertes que vuelven para destruir tu mundo".

Cuando finalmente Nassar fue encausado en 2016, el padre de Kyle se suicidó.

Jennifer Rood Bedford perdió la confianza en los hombres después de los abusos de Nassar. / Getty Images

Jennifer Rood Bedford fue jugadora de voleibol en la Universidad Estatal de Michigan entre 2000 y 2003.

Una vez una lesión la llevó a la consulta de Nassar, que trabajaba también en ese centro de estudios.

"Me hizo recostarme boca abajo en la mesa. Cuando comenzó, recuerdo que dijo que su tratamiento dependía de aplicar presión en las áreas alrededor de la pelvis y que eso era normal".

"Entonces, cuando me tocó allí, me dije que aquello era normal, que él sabía lo que hacía y que no era un bebé".

"Recuerdo que estaba acostada allí y pensaba '¿está bien? Esto no parece correcto'".

Rood Bedford añadió que su confianza en parientes varones, parejas, médicos, desconocidos, amigos y maestros fue destruida como resultado de las acciones de Nassar.

Rachael Denhollander, una exgimnasta de Michigan, fue la primera víctima en hablar públicamente contra Nassar en 2016. / AFP

Rachael Denhollander, una exgimnasta de Michigan, fue la primera víctima en hablar públicamente contra Nassar en 2016.

En entrevista con la BBC, contó que Nassar abusó de ella durante cada visita que hizo a su clínica durante más de un año. Ella tenía 15.

Nassar le pedía a la madre de Rachael que se pusiera a la cabeza de la mesa para que no pudiera ver lo que estaba haciendo.

Con una mano, realizaba masajes deportivos. Con la otra, cubierta por una toalla, insertaba sus dedos en la vagina o el ano de Rachael.

En una de sus últimas sesiones, le desabrochó el sujetador y acarició su pecho.

Rachel aseguró que entonces fue que se dio cuenta de que definitivamente Nassar estaba abusando de ella.

