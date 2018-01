5 predicciones del inventor Nikola Tesla que se hicieron realidad más de 100 años después

Nikola Tesla fue uno de los grandes inventores del siglo XIX… aunque nunca llegó a ser tan famoso como su archienemigo Thomas Edison, quien, además de ser su mayor rival, fue su jefe.

Sin embargo, el trabajo de Tesla —un ingeniero croata (entonces, el imperio astrohúngaro) de padres serbios emigrado a Estados Unidos— fue vital para desarrollar los sistemas eléctricos que usamos hoy.

Ambos genios protagonizaron un épico cruce de diatribas tecnológicas que se conoce como "la guerra de las corrientes".

Edison apostaba por la corriente continua (CC), que trabajaba a una potencia de 100v y era difícil de convertir a otros voltajes. Pero Tesla pensaba que la corriente alterna (CA) era mejor, pues era más fácil de transportar.

Y aunque Tesla ganó la batalla, fue Edison quien pasó a la historia como "el padre de la electricidad".

Hoy, gracias al empresario sudafricano Elon Musk, su nombre se asocia a los autos eléctricos, ya que Tesla es el nombre de la empresa de la que es director ejecutivo y está especializada precisamente en ese producto.

Pero lo cierto es que Tesla, además de inventar la electricidad, predijo algunas tecnologías que se harían realidad en las décadas que le sucedieron.

Estas fueron algunas de sus predicciones más notables:

1. El wifi

Tesla predijo con un siglo de anterioridad que seríamos capaces de enviar todo tipo de documentos alrededor del mundo sin usar cables. / Wenjie Dong/getty Images

La obsesión de Tesla con la tecnología sin cables le condujo a desarrollar varios inventos y teorías enfocadas en la transmisión de datos.

Guillermo Marconi fue el primero en enviar cartas en código morse a través del Atlántico, pero Tesla quería llegar más lejos.

El inventor llegó a escribir que un día sería posible transmitir señales telefónicas, documentos, archivos musicales y videos en todo el mundo usando tecnología sin cables. Hoy, es posible a través del wifi.

Y aunque él mismo nunca llegó a lograr tal cosa, su predicción se cumplió en la década de 1990, con la invención de la World Wide Web.

2. Los teléfonos móviles

El inventor habló de la "tecnología de bolsillo" cuando ese concepto todavía quedaba muy lejos de hacerse realidad. / Kevin Smart/Getty Images

Tesla reveló otro de sus pronósticos futuristas en una entrevista con la revista estadounidense Colliers, en 1926.

Desarrollando su idea de que una tecnología capaz de transmitir imágenes, música e incluso video en todo el mundo, acuñó la frase "tecnología de bolsillo", llegando a predecir la invención de los smartphones casi 100 años antes de que se hicieran realidad.

"Podríamos presenciar y escuchar eventos como si estuviéramos presentes", explicó.

Pero ¿imaginó Tesla que la telefonía móvil llegaría a ocupar un lugar tan importante en nuestras vidas?

3. Los drones

El "autómata" que Tesla probó hace 120 años es lo que hoy sería un dron (mucho menos evolucionado). / Getty Images

En 1898, Tesla hizo una demostración de un aparato "autómata"sin cables controlado de forma remota. Hoy, lo llamaríamos un barco de juguete con mando a distancia… o un dron.

Sacando el máximo partido de la comunicación inalámbrica, la robótica y las puertas lógicas (circuitos integrados en un chip), asombró a sus espectadores con esta nueva tecnología, y mucha gente pensó que había un pequeño mono que controlaba el sistema desde dentro.

Tesla creyó que un día as máquinas controladas de manera remota ocuparían un lugar importante en la vida de las personas… y no estuvo lejos de la verdad.

4. Los aviones comerciales de alta velocidad

El inventor vaticinó que sería posible llegar de Londres a Nueva York en pocas horas. / Getty Images

Tesla imaginó aeronaves capaces de dar la vuelta al mundo a grandes velocidades y rutas comerciales entre distintos países en las que hubiera capacidad para muchos pasajeros.

"La aplicación más valiosa de la energía inalámbrica será la propulsión de máquinas voladoras sin combustible, Libres de cualquier limitación de los actuales dirigibles. Podremos viajar de Nueva York a Europa en apenas unas pocas horas", aseguraba el inventor.

En aquella época, decir tal cosa podría parecer una locura. Pero Tesla, de nuevo, acertó. Al menos en lo que respecta a la velocidad… Lo de los aviones eléctricos (sin combustible) sigue siendo un sueño futurista.

5. El empoderamiento de la mujer

Sheryl Sandbergs, la directora operativa de Facebook, es un ejemplo del empoderamiento de la mujer en el mundo de la tecnología. / Getty Images

Su entrevista de 1926 con Colliers se tituló When Woman Is Boss("Cuando la mujer es la jefa") y se centró en lo que el científico, que entonces tenía 68 años, pensaba sobre las mujeres.

Tesla aseguró que las mujeres usarían la tecnología sin cable para obtener mejor educación, empleo y, en última instancia, convertirse en el sexo dominante.

Aunque es difícil relacionar directamente la tecnología a la emancipación de las mujeres en la vida social y política del último siglo, es evidente que se han convertido en líderes mundiales dentro del sector tecnológico.

Algunos ejemplos son la directora ejecutiva de Yahoo —e ingeniera informática— Marissa Mayer, o la actual directora operativa de Facebook, Sheryl Sandberg. Y mujeres como ellas usan la tecnología, entre muchas otras cosas, para concienciar sobre movimientos feministas globales, como la campaña #metoo.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.