Un video difundido en redes sociales muestra el reclamo que el galeno le hace al guarda de seguridad por "cerrarle la puerta en la cara". (Video) ¡Otra vez! Médico dice que le cerarron la puerta en entrada de supermercado.

El hecho ocurrió en la ciudad de Barranquilla y en el video se ve al vigilante del lugar cerrando la puerta.

Incluso, el hombre, que se identifica como médico, le dice al celador que va a llamar a la Policía, pero a este no parece importarle mucho esto.

Quien habla en el video manifiesta que ya ha ido a dos supermercados de la misma cadena de bajo costo y que en ambas ocasiones le han prohibido el ingreso.

Ojalá los dueños y los vigilantes de tiendas Ara no lleguen nunca a necesitar del personal médico, en todo este tiempo se han encargado de maltratar al personal de la salud, me incluyo en este grupo no importa qué ciudad lo que hace ARA da tristeza y rabia pic.twitter.com/4yJZ38wN4c

— La Esquiaqui (@LaEsquiaqui) June 17, 2020