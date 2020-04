Hermano mató a otro a machetazos en plena cuarentena

View this post on Instagram

Por un negocio de la compra de un ganado, Marcos Fontalvo, de 62 años, asesinó de un machetazo a su hermano Rubén Fontalvo de 67 años. Luego del homicidio, el agresor salió y le confesó al comprador “Llama a la Policía que acabo de matar a Rubén”. El hecho se registró en Polonuevo, Atlántico.