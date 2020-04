Estas son las denuncias sobre entregas de mercados en Barranquilla y el Atlántico en cuarentena: Administraciones responden

Desde la semana pasada comenzaron a salir a la luz pública varias denuncias de diversos veedores ciudadanos sobre la entrega de mercados y auxilios alimentarios a las familias más necesitadas en medio de la cuarentena ante la propagación del Covid-19 en Barranquilla y el Atlántico.

El sábado pasado una actividad desarrollada por la Alcaldía de Barranquilla para la entrega de auxilios en el Estadio Metropolitano generó varias aglomeraciones y muchas preguntas sobre el tipo de apoyo entregado.

“La orden es quedarnos en casa y obligaron a salir a muchas personas en el sur de la ciudad. Sabemos la gente no es puntual y van muchos con la familia como si fuera un paseo. Hubo un descontrol”, dijo a PUBLIMETRO en entrenador Carlos Alberto Carrillo, vecino en el sector del estadio, quien añadió que hubo “desorganización” y que la entrega de la ayuda era escasa y en ella venía una “propaganda pedagógica” con la foto del alcalde Jaime Pumarejo a todo color.

“Hubo mucho desorden. Entendemos que es una ayuda y muchos la recibieron por necesidad pero en realidad el mercado reflejado es muy poco. Dos bolsitas de granos, un jabón, una botella mediana de aceite, pastas, atún. No estamos en campaña y no estamos para recibir publicidad de la Alcaldía, es una ayuda, no había necesidad de la foto del alcalde”, señaló Carrillo.

Por su parte, Diego Saavedra, coordinador del Movimiento Compromiso Ciudadano, hizo un ejercicio revisando el contrato firmado por la Alcaldía de Barranquilla con la empresa Servicios de Alimentaciones N.P. SA NIT 800.079.603-3; fue por un valor de 18.206.643.000 y cuyo objeto es el siguiente: “Suministro y entrega de mercados básicos, para mitigar los efectos socioeconómicos en la población vulnerable en razón de la proliferación del virus COVID- 19 de conformidad con la urgencia manifiesta decretada a través del decreto distrital No. 03682020”.

“El contrato más grande por 18 mil millones de pesos se da para entrega de alrededor de 300 mil mercados por un valor de 60.689 pesos. Hice la revisión virtual del mercado que entregan con precios de grandes superficies en Jumbo, Éxito, Olímpica y Megatiendas y realmente no se gastarían más de 33 mil pesos. Vemos que seguimos desperdiciando los recursos. Esto sin conocer los demás costos en impuestos, pólizas, logística y transporte. Lo que podemos ver es que los precios no dan y al por mayor el costo es mucho más económico”, detalló Saavedra.

Los contratos no especifican el valor o costos del transporte, empaque, la logística ni los impuestos que debe cancelar la Alcaldía por cada auxilio entregado. En algunos casos, si especifican que se realizarán dos entregas a las familias beneficiarias de estos aportes.

El coordinador de Moviendo Ciudadano también opinó que “los mercados que está entregando la Alcaldía de Barranquilla, no son lo suficientemente nutridos para suplir las necesidades de las familias más vulnerables, durante los próximos 15 días. El costo estipulado en los mercados que se están entregando actualmente no concuerdan con los precios que en la actualidad existen en el mercado, generando un sobre costo en la contratación”.

“La gobernadora salió a explicarlo y el alcalde no ha salido a explicar eso. Nos han reportado la entrega de mercados sin aceite. No hay claridad. Una mejor propuesta es la entrega del Bono Solidario que han aplicado en otras administraciones. El beneficiario tiene derecho a 50 mil pesos para comprar en grandes superficies con su número de cédula, se dirige y compra, con restricciones, solo los productos de la canasta familiar que necesite”, afirmó Saavedra.

¿Qué respondió la Alcaldía de Barranquilla?

Con respecto a la publicidad y el folleto con la imagen del Alcalde que entregaron en los mercados del pasado sábado, la Alcaldía de Barranquilla respondió a PUBLIMETRO que estos impresos se realizaron mucho antes de las disposiciones de la Procuraduría con respecto a los recursos de Urgencia Manifiesta, declarada el pasado 19 de marzo en la capital del Atlántico. “Ese impreso es la primera edición de una publicación tamaño tabloide, que diseñamos para ser distribuidos junto con los auxilios alimentarios. Es de color azul y corresponde a la primera etapa, a la de contención. Esa es la primera edición. La segunda es de color naranja porque responde a la etapa de mitigación y así la quisimos identificar. El contenido fue trabajado con mucho rigor, para llegar a las personas con mensajes educativos y de prevención. Un ejercicio comunicativo riguroso pensando en una población con poco acceso a redes sociales y con una alta necesidad de información, con un lenguaje muy directo, de fácil comprensión, en medio de la pandemia. Además, en voz del alcalde como líder en medio de la crisis, para lograr modificación de comportamientos que puedan protegerles”.

Resaltaron que el alcalde Pumarejo “no está en campaña, porque él ya fue elegido”. “Estamos en una carrera contra el tiempo por salvar vidas. Y hacemos todos los esfuerzos posibles, también desde la comunicación. El alcalde es la voz oficial, y en medio de la crisis por una pandemia, aún más. Es la voz oficial de las instrucciones, igual que lo hace en las alocuciones, en los videos por redes sociales y por medios masivos de comunicación”.

Después de la única entrega de auxilios en el estadio, el pasado sábado, este tipo de actividades fueron canceladas por parte de la Alcaldía para evitar las aglomeraciones.

Sobre los costos de los auxilios el alcalde explicó en redes sociales que los rubros netos de lo entregado incluyen impuestos + compra + descargue + custodia + empaque + distribución casa a casa. El valor de los productos del auxilio alimentario oscila entre 36.475 y 46.666.

En medio de esta crisis trabajamos para optimizar recursos, informar y gestionar con transparencia. Nos permitimos precisar varias cosas sobre los auxilios alimentarios que entregamos durante la pandemia: Abro hilo 👇 pic.twitter.com/7UhhmvRgjz — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) April 13, 2020

En la Gobernación del Atlántico

La gobernadora Elsa Noguera desmintió en varias comunicaciones la denuncia realizada por el veedor ciudadano del municipio de Juan de Acosta, Alci Villanueva. El veedor luego de sus observaciones, reconoció que incurrió en un error en una cifra. Villanueva en diálogo con PUBLIMETRO, admitió que se había equivocado. “El contrato no es para distribuir 4.200 ayudas humanitarias, sino 420.000 mercados. Después hice los cálculos y sí concuerdan con los cálculos que hizo la Gobernación”, afirmó este lunes.

El proceso de esta investigación continúa abierto en la Procuraduría General de la Nación con el contrato firmado con la empresa Trading Group International S.A.S., por un valor de 19.319.479.750. También en el Atlántico se investigan las compras de mercados entregados por parte de las Alcaldías de los municipios de Soledad, de 2.100 millones, y Malambo por 4.000 millones.

La gobernadora envío un video en sus redes sociales en el que muestra los cálculos de cada rubro en las ayudas entregadas a los municipios, corregimientos y veredas.

210 mil familias atlanticenses han sido beneficiadas desde el 26 de marzo con ayudas alimentarias. Le hemos puesto alma y corazón a esta labor, por eso no podemos permitir que noticias falsas empañen el esfuerzo de miles de personas, que trabajan día y noche para hacerlo posible. pic.twitter.com/dmrVlxJyzt — Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) April 12, 2020

Tanto en los cálculos de la Alcaldía como en la Gobernación señalan que utilizaron transporte y logística de las empresas contratistas para el reparto de los auxilios, pero en sus redes sociales se puede ver a funcionarios de ambas administraciones entregando ayudas en Barranquilla y el Atlántico.