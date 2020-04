Desde regiones comenzó operación en laboratorios para procesar pruebas de Covid-19

Las principales ciudades el país comenzaron esta semana con los procesos descentralizados en varios laboratorios para la toma de muestras y realización de pruebas para el diagnóstico de casos de Covid-19, que hasta el cierre de esta edición, según datos de MinSalud, dejó 1780 casos confirmados en el país y 100 recuperados. Esta ha sido la experiencia en Medellín, Cali y Barranquilla.

En Antioquia

Actualmente en el departamento solo está funcionando el Laboratorio Departamental de Salud Pública en procesar las pruebas de Covid-19 que se producen en la región. Entre el 30 de marzo y el 3 de abril el laboratorio departamental en conjunto con el laboratorio de SURA realizaron 700 pruebas.

Los laboratorios de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, avanzan en la habilitación del servicio. Mientras que la Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB), que tiene el mejor laboratorio de la región, está a la espera de los insumos para poder iniciar con los análisis de las muestras y cuenta con que la Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, que posee los kits, trabajen de la mano.

Jaime Andrés Cano, director general de la Corporación para Investigaciones Biológicas, le dijo a PUBLIMETRO, que “nuestro laboratorio está listo y a disposición, solo faltan los reactivos. Tenemos un trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Antioquia y la UPB. La UCC donará los reactivos y estamos dispuestos para trabajar en cuando la UCC se ponga a disposición”.

En el Valle del Cauca

Por su parte, el Valle del Cauca tiene cuatro laboratorios en donde se seguirán procesando alrededor de 1350 pruebas diarias de Covid-19: el Centro Médico Imbanaco, la Fundación Valle del Lili, la Universidad del Valle y el Laboratorio Departamental de Salud Pública. Pronto se habilitarán otros tres, entre los que está el Hospital Universitario del Valle.

Desde la Secretaría de Salud departamental se cumplió el objetivo de no enviar más muestras al Instituto Nacional de Salud para no incrementar el trabajo de dicha entidad. “Las pruebas las procesamos aquí y tenemos una respuesta en máximo 12 horas. Así vamos organizando nuestro engranaje absolutamente independiente para apoyar a la Nación: si el Valle del Cauca es autosuficiente, quitamos una carga a nivel nacional”, dijo María Cristina Lesmes, jefe de la cartera de Salud.

La Gobernación del Valle sigue haciendo énfasis en que las pruebas con resultados negativos para coronavirus no deben tomarse como licencias para acabar con el aislamiento obligatorio. “Es solamente una prueba que indica que en ese instante, en ese cuerpo, no hay Covid-19. No significa que no lo pueda desarrollar. Por eso es importante saber que una prueba negativa no es permiso para acabar con la cuarentena y salir a la calle, mucho menos si es una persona que ha tenido contacto con alguien que tenga el virus”, añadió Lesmes.

En el Atlántico

Con capacidad para realizar 150 pruebas diarias y con un estimado de que el paciente pueda recibir su resultado en 24 horas, la Gobernación del Atlántico comenzó a procesar en el Laboratorio de Salud Pública Departamental, LSD, las pruebas para Covid-19 en Barranquilla.

“Parte del personal viajó a Bogotá al Instituto Nacional de Salud para recibir toda la capacitación y la formación. Nos hicieron unas recomendaciones que teníamos que hacer y unas adecuaciones. Se consiguieron los equipos gracias a la Universidad del Norte y finalmente recibimos los reactivos que nos envió INS, por eso podemos hacer las pruebas desde el laboratorio del Atlántico”, dijo la gobernadora del Atlántico Elsa Noguera.

Cuatro investigadores de Ciencias de la Salud de Uninorte, bajo la coordinación del Ph.D. Homero Sanjuan, director del grupo de investigación en Biotecnología de la división hacen parte del recurso humano que realiza las pruebas.

El laboratorio en Atlántico comprende un área de contención para recibo de muestras, un área de extracción de material genético viral, un área de preparación de prueba de PCR y un área de montaje de prueba de PCR. Los resultados son socializados con el INS y MinSalud para su registro y difusión a nivel nacional.

“Si tenemos sintomatología como dolor de cabeza o malestar general, dolor de garganta o tos. No acuda a un centro de salud, llame a las líneas habilitadas 3236220-3195806-3502118775 con atención las 24 horas y lo atenderemos”, explicó la secretaria de Salud Departamental, Alma Solano.

El Instituto Nacional de Salud en diálogo con PUBLIMETRO anunció que ha venido apoyando a las regiones para que puedan realizar el diagnóstico de Covid-19 y que luego de avalar los laboratorios adjuntos para el diagnóstico, estos deberán acudir a los alcaldes y gobernadores como sus primeros aliados para la operación, porque la entidad apoyará a los departamentos que no tienen infraestructura.

Las cifras

700 pruebas realizó el Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia entre el 30 de marzo y 3 de abril.

4 laboratorios en el Valle del Cauca procesan pruebas para detectar Covid-19

1350 muestras se analizan en los laboratorios del Valle del Cauca cada día

150 pruebas diarias puede procesar el Laboratorio de Salud Departamental del Atlántico.

La frase

“Las pruebas las procesamos aquí y tenemos una respuesta en máximo 12 horas. Así vamos organizando nuestro engranaje absolutamente independiente para apoyar a la Nación: si el Valle del Cauca es autosuficiente, quitamos una carga a nivel nacional”, María Cristina Lesmes, jefe de la cartera de Salud.

