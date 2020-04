El coronavirus tiene en cuidados intensivos a varios sectores de la economía

La crisis por la que atraviesa el mundo a causa de la pandemia por el coronavirus ha generado un gran impacto en el sector textil-confección y afines en el país, por ser el que mayor número de empleos genera, en su mayoría femeninos, con cerca de 1.600.000 puestos de trabajo.

El gremio expresó que existen “empresas que no soportarían pagar dos quincenas más, sin tener que despedir personal… sumado a los puestos de trabajo que dependen de las actividades comerciales del sector, muchos de ellos informales (74,5%)”.

Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la confección y Afines, dijo a PUBLIMETRO que “aquí hay un panorama bastante gris, porque muchas empresas se van a ver abocadas a tener que cerrar sus puertas y prescindir de miles de personas que subsisten de este sector. Hoy el sector está en una situación crítica”.

Por eso le plantearon alternativas al Gobierno Nacional como suspensión de pagos de parafiscales, implementar un fondo parafiscal para el sector, subsidio para empleados contratados legalmente, mantener los aranceles aprobados en el PND 18-22, acceso a créditos de Bancoldex con tasas bajas, entre otras.

Rodríguez es enfático al decir que el sector se ha acercado a la banca y se ha encontrado con una respuesta negativa. “Están prestando a unas tasas demasiado altas… vamos caminando al cierre masivo de miles de empresas y al despido de miles de operarios”.

Los que dependen del público

En la capital vallecaucana, la situación no es distinta. Según Esteban Piedrahíta, presidente de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), las empresas más afectadas por el cese de actividades son las que dependen de la afluencia de público, como las discotecas, los bares y los restaurantes que no tienen domicilios, pero que deben seguir respondiendo por costos fijos como alquileres y nómina. La Encuesta Ritmo Empresarial Especial Covid-19, publicada ayer por la CCC, reveló que el 25,5% de las empresas afiliadas a la entidad no está en operación tras la emergencia sanitaria, aunque no se especifican sus sectores en la economía.

Por otro lado, el 54,1% de las empresas que participaron en la encuesta afirmaron que pueden sostener su nómina actual entre 1 y 4 semanas. Con base en lo anterior, los empresarios consideran que las tres medidas que deberían tener prioridad por parte del Gobierno nacional son las financieras, las tributarias y los costos laborales, con acciones concretas como la compra de cartera, periodos de gracia, créditos especiales, extensión de plazos, disminución del IVA, reducción de parafiscales o congelamiento de deudas.

“En el Valle somos líderes en empresas que abastecen al país en alimentos, en farmacéutica y en aseo. Esas no están paradas y algunas están por encima de su capacidad instalada. Sin embargo, hay muchas otras que sí están paradas y eso genera un gran impacto sobre la economía y el empleo”, dijo Esteban Piedrahíta, presidente de la Cámara de Comercio de Cali.

El turismo

Cartagena es una de las ciudades más afectadas por la crisis económica que trae consigo el Coronavirus debido al cierre de hoteles y fronteras como medidas contra la propagación del virus. El turismo es una de las principales fuentes de ingresos de muchos de sus habitantes, quienes dependen de la temporada de Semana Santa para mantener a sus familias. Según la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) solo el año pasado la ciudad, capital del departamento de Bolívar, recibió a más de 520.000 visitantes extranjeros.

"La hotelería está paralizada", dijo en declaraciones a EFE el presidente ejecutivo de Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), Gustavo Toro.

Los hoteles que aún permanecen abiertos en Santa Marta y Cartagena son los que alojan a visitantes que quedaron atrapados en el país luego de que se cerraron las fronteras.

Toro informó que la hotelería en el país solo tiene “5 por ciento de ocupación” por lo cual la situación del sector es compleja. El sector hotelero pedirá el gobierno medidas de alivio económico para frenar la crisis.

Las cifras

1.600.000 puestos de trabajo ocupa el sector textil-confección y afines en el país.

70.000 empresas aproximadamente están registradas en las Cámaras de Comercio de todo el país.

24.000 micro empresas pertenecen al sector textil-confección y afines en Bogotá.

5% es la ocupación hotelera actual en el país.

25,5% de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Cali no están en operación tras la emergencia sanitaria.

La frase

"Aquí hay un panorama bastante gris, porque muchas empresas se van a ver abocadas a tener que cerrar sus puertas y prescindir de miles de personas que subsisten de este sector", Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la confección y Afines.

