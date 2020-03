Esto encuentra el coronavirus cuando llega a un pueblo pequeño en Colombia

Publicidad













A ningún poblador de Pitalito, Atlántico se le ocurrió que hasta este pequeño rincón, ubicado en la zona nororiental del departamento, llegaría un caso de coronavirus. Sin embargo, debido a las precauciones de las autoridades locales, lograron detectar al paciente número 550 en Colombia, el pasado sábado por el INS.

“La Alcaldía de Polonuevo junto a Secretaría de Salud Departamental comenzaron desde temprano a recolectar las muestras. Se tomaron un total de 3 muestras en la zona a personas referidas en la población. Alguien que vino de Aruba, otro de Miami y el último caso, un joven de 16 años proveniente de una concentración deportiva en Cali, que llegó hace 15 días y quien resultó positivo”, dijo la periodista Katia Romero, residente local a PUBLIMETRO.

De inmediato la pacífica vida del pueblo comenzó a cambiar drásticamente desde la entrada en rigor de la cuarentena nacional. Polonuevo fue uno de los primeros municipios en decretar el toque de queda y las autoridades fueron las encargadas de perseguir los abuelitos que protestaban en “desobediencia civil” por no poder sentarse en sus mecedores tranquilamente ni en las terrazas de sus casas al caer la tarde. “Jamás pensamos que el virus ese llegaría tan lejos desde la China hasta acá y ahora nos tienen encarcelados”, lamentó la señora Nora, una de las matronas de más 90 años, residente en Pitalito.

Al descubrirse el caso 550 las vías del municipio fueron cerradas para controlar el ingreso de personas foráneas al pueblo, tomaron más muestras en el núcleo del nexo epidemiológico del joven contagiado, tanto a sus padres, como hasta su novia, están siendo valorados y sus muestras fueron enviadas a Bogotá para su análisis.

“Si ven al joven es totalmente asintomático. No parece que estuviera enfermo porque está en perfecta salud”, contó Romero.

Actualmente el paciente es valorado en un centro de salud en Barranquilla, donde se encuentra estable y en aislamiento preventivo.

“En este caso tuvimos una respuesta rápida de la Secretaría Departamental y su Plan de Contingencia quienes de forma casi que inmediata se tomaron las muestras que esperamos salgan negativas”, afirmó Nilsa Márquez, personera de Polonuevo, en diálogo con este medio.

¿Qué encontró el coronavirus en pueblo?

Pitalito, antes llamado Pital de Carlín, posee una pequeña y pintoresca plaza, donde se emplaza una capilla consagrada a la virgen del Rosario. A pesar que su población ha aumentado a dos mil quinientas personas, solo posee un humilde consultorio cuyo médico viaja, por turnos, periódicamente desde Barranquilla.

Para el caso del municipio de Polonuevo, también están pasando “El Niágara en bicicleta”, cómo dice la canción de Juan Luis Guerra, en materia de salud. Las administraciones y gobernaciones anteriores poco o nada hicieron para mejorar las condiciones del único Hospital Tipo 1 que posee el pueblo. Su personal médico y enfermeras trabajan por turnos. De acuerdo a testimonios locales, el centro médico no posee ni un solo respirador, cuenta con una sala de resucitación tipo uno, no posee sala de rayos x, ni se puede tomar una ecografía. “Solo se atienden partos naturales, y eso, antes revisando si el bebé está en buena posición. Aquí no se puede practicar una cesárea. Para atender a una población de más de 13 habitantes en la zona el hospital es insuficiente. Si se propaga el virus nos arrasa, pero todo ha sido controlado”, señaló Romero.

Sin agua y con dengue

Otra de las problemáticas que posee el municipio es la falta de agua potable. El preciado líquido solo llega por horas a los hogares, por ello sus habitantes se ven obligados a almacenar agua en pozos, albercas y a recurrir a los carrotanques para abastecerse, métodos que han permitido el avance de los mosquitos y la trasmisión del dengue, que el año pasado dejó a dos fallecidos en esta zona.

“Estamos teniendo inconvenientes con Triple A. Ellos están trabajando con nosotros en estos momentos de emergencia por el coronavirus porque el agua es vital. Tenemos bombeos diarios y rondas para verificar. Como Polonuevo tiene zonas bajas y altas la presión del líquido no es continua todo el día, por eso nos apoyamos con carrotanques”, detalló la personera Márquez.

Colegio creó gel antibacterial

Desde el año pasado, antes de su demanda mundial, uno de los proyectos bandera del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Pitalito, fue la creación de un gel antibacterial, hecho con base en las hojas del árbol medicinal de matarratón, que en estos momentos de escasez a nivel global, se ha convertido en una actividad para maestros y alumnos. “Comenzamos a crear el proyecto con el programa Ondas de Colciencias y tuvo mucha aceptación. Ahora con la crisis que estamos viviendo en pueblo las existencias se nos han agotado. Estamos seguros que aplicando el gel en la población no nos contagiaremos con el coronavirus”, afirmó José Martes, docente de aula del colegio Nuestra Señora del Rosario de Pitalito.

Líneas de atención para coronavirus en Atlántico

El Centro de Telesalud para atención del Covid-19 en el Atlántico está operando las 24 horas. Las líneas son 3236220-3195806-Celular 350 211 87 75.

La frase: “Tuvimos una respuesta rápida de la Secretaría Departamental y su Plan de Contingencia quienes de forma casi que inmediata se tomaron las muestras”, Nilsa Márquez, personera de Polonuevo.

La cifra: 25 casos de coronavirus han sido detectados en el departamento del Atlántico.