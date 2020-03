"Enterezas": una aplicación que busca justicia para las mujeres en su diversidad

La organización Caribe Afirmativo, la Fundación Triángulo de España y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo AEXCID crearon una aplicación para dispositivos móviles que busca apoyar a las mujeres lesbianas y trans, para que puedan hablar, compartir y denunciar, aquellos hechos de violencia a las que son expuestas y para garantizar un acceso rápido y eficaz al marco de las leyes y la justicia del país.

“El proyecto comenzó en 2018 como área de acción en el Caribe colombiano para conocer y visibilizar las violencias que viven las mujeres LBT en esta región y para acercarlas a las instituciones públicas con el fin de que puedan acceder a mecanismos de justicia con enfoque diferencial de género”, dijo a PUBLIMETRO Carolina Gómez, abogada de Enterezas de Caribe Afirmativo.

También esta organización busca hacer visible la violencia por perjuicio en las investigaciones penales haciendo trabajo en conjunto y talleres de formación con jueces, fiscales, generales y la Policía Nacional.

¿Qué es violencia por prejuicio?

Para entender este tipo de violencia por perjuicio, la Corporación Caribe Afirmativo, manifestó que se debe entender que el prejuicio aparece como un proceso mediante el cual se justifica o racionaliza una reacción negativa que se siente frente a otra persona, indistintamente de si la hostilidad o animosidad está presente o determina el comportamiento de la persona que prejuzga. Esto ocurre en el caso de los estereotipos asociados a determinados rasgos o características identitarias.

“Tuvimos esta semana un lamentable caso en Barranquilla, que se viralizó en redes, de una mujer trans que fue acusada injustamente de hurto solo porque fue violentada y señalada por hombres quienes la acusaron sin pruebas y las autoridades no reaccionaron con el protocolo reglamentario para estos casos” contó la abogada María Auxy Díaz, una de las voceras del proyecto.

Según datos del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo en la región norte de Colombia lamentablemente han sido víctimas de feminicidio entre 2007 a 2019 13 mujeres lesbianas.

El estudio de ‘Enterezas’ también se ha enlazado en red con países como Honduras, República Dominicana y Nicaragua con quienes están trabajando en equipo para presentar informes y promover la app.

¿Cómo funciona la app?

La aplicación ofrece diversas herramientas como rutas de atención, conceptos básicos de justicia y género, contiene acceso a los informes que periódicamente publica ‘Enterezas’, cuenta con un foro en el cual se pueden comunicar las mujeres LBT que comparten información en la app para que puedan ser orientadas en red y noticias de interés. Cualquier mujer mayor de edad puede obtener la app.

“La aplicación me ha servido muchísimo porque existen pocos organismos dispuestos para atender los requerimientos de mujeres LBT y esta app me ayudado a acceder a la información y en muchas situaciones de violencia las personas no saben qué hacer, a dónde ir ni a quién acudir entonces la aplicación ha servido como una fuente vital para resolver dudas y garantizar los derechos”, concluyó Díaz.

A través del sitio web: https://enterezas.com/ se puede descargar la aplicación.

La cifra: 13 mujeres lesbianas han sido víctimas de feminicidio en el Caribe colombiano entre 2007 a 2019.