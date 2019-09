En dramáticas circunstancias madre dio a luz a su bebé en un motocarro

El pasado viernes un parto atípico se registró en el barrio Simón Bolívar en Barranquilla, cuando la futura madre identificada como Amber tuvo que dar a luz dentro de un motocarro, porque no alcanzó a llegar a tiempo al centro asistencial.

“Ella corrió hacia adentro, pero estaba pegado el bebé con el cordón. Enseguida le dijo ‘párese’ y haló a la muchacha y entraron. Yo estaba ahí mismito, como a un metro, pero estaba un poco nervioso porque eso lo he visto en televisión, pero eso así en directo no. ‘Joa’, ella sirvió fue de comadrona porque ya iba saliendo. Si Jessica no atiende, se cae el bebé”, explicó Adalberto Jimeno, propietario del Motocarro al diario Al Día.

La mujer había salido con su esposo a las carreras hasta llegar cerca del Camino del barrio Simón Bolívar, allí fue atendida por la vendedora de chance y refrescos Jessica Agudelo Orozco, quien se apiadó del estado de la joven.

“En medio de la venta me gusta estar pendiente de que si llega un paciente y no puede bajarse, yo lo socorro. Es algo que me nace y me gusta mucho. Me gusta ayudar siempre”, contó la vendedora a Al Día.

La mujer se encontró con el parto estaba en curso en el vehículo.

“Vi que venía una patrulla de la Policía delante de un motocarro; entonces, yo solté el celular y salí corriendo a ver qué sucedía. Se armó un tumulto de gente y cuando entendí lo que pasaba supe que era una muchacha que venía una muchacha embarazada con las piernas abiertas y la cabeza del bebé un poquito afuera”, aseguró Jessica.

Finalmente después del riesgo que que corrió la madre y el bebé, a quien llamaron Alexis, el niño llegó al mundo sano y salvo.

“Ella me miraba y le dije ‘¡puja, confía!’. Entonces, ella gritó y el bebé salió todo. Con la mano izquierda agarré debajo del brazo y con la otra mano lo tomé de la entrepierna”, relató Jessica.

El secretario de Gestión Social del Distrito informó que las autoridades están “muy pendientes” del caso y que a la familia se le está brindando todo el acompañamiento necesario.