El Carnaval de Barranquilla ya tiene Reina 2020: Isabella Chams Vega

View this post on Instagram

Cuando hice este video, no sabía qué iba a ser de mi futuro. No sabía si el sueño se me iba a cumplir y tenía claro que había una enorme posibilidad que se quedara siendo un video guardado en la memoria del computador. ¡No se imaginan lo que siento ahora cuando, finalmente, este sueño se hace realidad! Al alcalde @alejandrocharch, a @katianule, a @juanchojaramillo63, a la junta directiva de @carnavalbaq, a todos los que creyeron en mí y a quienes han estado aquí, desde siempre, millones de gracias por depositar su confianza en mí. Como les cuento en este video, llevo años tratando de ser mi mejor versión para ustedes, porque los sueños no se posponen, los sueños se cultivan. Y hoy, con todas las fuerzas de mi corazón, puedo decir que soy su Reina del Carnaval. ¡¡Bienvenidos al Carnaval de Barranquilla 2⃣0⃣2⃣0⃣, #PaQueLoVivaLaGente!! ❤ 🎥: @sunshinemediacol