La editora barranquillera que le apostó a crear libros para colorear dirigidos a adultos

Iconos de la cultura popular como las Spice Girls o Beyoncé y personajes como Pedro Almodóvar, Frida Kahlo o Malala pueden ser coloreados a lo descabellado o de forma convencional de acuerdo a la imaginación de adultos o de niños ‘cool’ que deseen rendirles homenaje con la colección de la editorial The Writing Ruanita, que hará parte de la Feria del Libro de Barranquilla LIBRAQ.

Desde su paso por la Universidad del Norte en Barranquilla, la comunicadora social Odette Chain, creadora de este emprendimiento, siempre mostró su sensibilidad hacia la escritura y conocía el poder de las imágenes. Luego como editora de textos y artículos en revistas como Caras y Fucsia comenzó a gestar la idea de fundar una editorial transgresora que les propusiera a los amantes de los libros otras opciones coleccionables en el mercado colombiano.

“Nuestra colección Coloring Books for Adults and Cool Kids invita a grandes íconos de la cultura popular desde Michelle Obama hasta Freddie Mercury a empoderar a la gente, en particular a las mujeres y a la comunidad LGBTTTIQA a través del dibujo. Estos son los libros que yo hubiera querido tener cuando era más joven, unos libros que validan y celebran el ser, pensar o verse diferente”, dijo Odette Chaín a PUBLIMETRO.

El dibujo como terapia

The Writing Ruanita surgió en 2017, en una fría noche en Bogotá, en las pausas que hacía Chain en su trabajo después del cierre de las publicaciones para las que trabajaba. También adquirió la costumbre de dibujar como una terapia de meditación y relajación. “En esas horas muertas mis compañeros y yo nos poníamos a colorear y la única opción que había eran mandalas y la verdad no me gustan. Como ejercicio terapéutico dibujar te ayuda a estar presente en el aquí y en el ahora, es como si limpiaras u organizaras un poco tu cabeza cuando estás coloreando, uno se siente más relajado y tranquilo”, recalcó.

Después fue moldeando su proyecto como un emprendimiento editorial independiente que tenía como propósito editar publicaciones extraordinarias, inspiradoras que abrieran la conversación en temas que, según su gestora, aún están en el clóset.

“Lo que he buscado con nuestras colecciones es voltear la moneda de alguna forma, cambiar la conversación, darle visibilidad a grupos que han sido discriminados a lo largo de la historia como la comunidad LGBTTTIQA con nuestro Volumen Famous Gay People, empoderar a las mujeres con nuestro Volumen Girl Power y por qué no voltearles la arepa, y objetivizar a la belleza masculina con nuestro volumen Hot Hunks”, explicó Chaín.

Actualmente The Writing Ruanita ha editado cuatro libros coleccionables. El Volumen I titulado Famous Duos reúne a parejas reales y ficticias del cine, la realeza, la moda, música y el arte desde Thelma and Louise, Miss Piggy y Kermit, John Lenon y Yoko Ono hasta Karl Lagerfeld y su gatita Choupette. El Volúmen II Famous Gay People es un desfile de íconos de la comunidad LGBTI que le han aportado un nuevo color al arcoíris con personajes como Andy Warhol, hasta Ellen Degeneres y Rupaul. El volumen III Girl Power podría describirse como una convención de chicas poderosas de distintos ámbitos, que lo que tienen en común, de acuerdo a Chain, es que “todas han roto el molde con sus ideas, y que tienen sus ovarios muy bien puestos”, se puede encontrar a Cleopatra y Lisa Simpson, y muchas más. Y finalmente el volumen IV Hot Hunks es una colección de hombres atractivos en donde están desde Ryan Gosling, Maluma, hasta el primer ministro de Canadá Justin Trudeau.

“Yo pensaba, “qué chévere sería unos libros para colorear donde salieran los personajes que yo admiraba e idolatraba, de los que además yo escribía en la revista como Beyoncé, Kate Middleton, Michelle Obama, Iris Apfel”. Y ahí tuve mi ‘AHA moment’ como dice Oprah Winfrey, y me dije, sino existe pues invéntalo y heme aquí”, resaltó Chain.

¿Cómo se cocinan los libros?

Crear estos libros conllevan un largo proceso creativo que comienza con una investigación, una lista de personajes y hasta elabora encuestas con sus amigos buscando los nombres empiecen a sonar más. “Por ejemplo para el de Hot Hunks, conduje una encuesta entre mis amigas hétero y mis amigos hombres gays de sus gustos para poder tener algo para todos”, detalló la editora.

Entre los títulos más populares están Girl Power y Famous Gay People, que han logrado captar un interés en un público a nivel nacional e internacional.

En el futuro esta editorial lanzará un coloring book dedicado a la actriz Meryl Streep como homenaje al cumplir setenta años y en él se verá plasmada esta estrella con sus personajes más recordados en cintas como El Diablo viste de Prada, Julie y Julia, Los puentes de Madison County, La Dama de Hierro, Mamma Mia y muchos más. “Tengo la esperanza de poder enviárselo a ella, se vale soñar”, concluyó Chain.

¿Dónde se pueden adquirir los libros?

Se pueden conseguir en las Librería Nacional de todo el país, en la página distribuidora oficial www.ladiligencialibros.com y próximamente en Panamericana.

