Otra víctima del menor de edad que asesinó a niña de seis años asegura que es un “diablo”

Este domingo fue revelado por el diario El Heraldo el aterrador testimonio de la tendera Lucelis Arraut Lobo, de 57 años, quien aseguró ser otra víctima de ‘Randy’, el joven de 17 años acusado de la muerte de la menor de 6 años María José Ortega en Barranquilla.

La mujer, vecina del sector, aseguró que el joven posee un “diablo” en su interior por el comportamiento violento que ha presentado desde temprana edad.

La tendera narró la historia de ‘Randy’ quien proviene de un hogar disfuncional debido a que su padre consumía drogas y su abuela quien lo crío, falleció dejando al menor desprotegido en el hogar, al cuidado de sus tíos.

La comerciante contó como ‘Randy’ se había ganado su confianza compartiendo con el joven a quien llevaban a la playa y que comenzó a conocer los detalles de la tienda.

La tendera recordó como el pasado 6 de marzo de 2016 el menor de 13 años ingresó a su negocio a través de una reja y robó dos millones de pesos producto de las ganancias de la semana. Al día siguiente el joven fue delatado y puesto de disposición de las autoridades por el hurto. La mujer recuperó su dinero y a cambio los familiares le pidieron que no lo denunciara. A lo que la tendera accedió.

Sin embargo jamás esperó la venganza que ‘Randy’ le cobraría días después, cuando aprovechando la noche, el menor ingresó a su habitación y la apuñaló en su cama en dos ocasiones en la espalda, una de ellas perforando su pulmón derecho.

“Tenía una obsesión con eso, con la moto y el revólver, me tuvo cinco horas amenazada mientras yo me desangraba, me gritaba que le buscara cosas de valor, tenía dos cuchillos, uno en cada mano, uno era de él, el otro lo cogió de la cocina cuando se metió a la casa, él entró corriendo la lámina de Eternit del baño, él me tiraba y yo le esquivaba, me decía que me arrodillara o me iba a matar, los ojos los tenía como que se le salían, estaba con el diablo adentro”, contó Lucy a El Heraldo.

Después del ataque el joven fue protegido por sus familiares, enviado a donde una tía , quedándose allí por una temporada y por ser menor de 13 años no fue judicializado por las autoridades.

A su regreso cuenta la tendera que el joven se apareció el pasado Sábado de Carnaval en su negocio, donde le exigió una cerveza litro y la amenazó asegurando que volvería a apuñalarla si no se la daba. La mujer no tuvo más remedio que darle lo que pedía.

Esta víctima señala que no cree en la versión de ‘Randy’, en la que acusa a su tío Gimy Chapman, de ser el autor intelectual del crimen de María José, por saldar presuntamente una deuda que tenía la abuela de la niña.

“No le creo nada porque cuando él (‘Randy’) me apuñaló, entre todas las locuras que me dijo, mencionó que me iba a matar porque un muchacho que vivía acá le había pagado para que me asesinara porque me tenía envidia, eso era pura mentira y ahora está haciendo lo mismo con el tío”, concluyó Lucelis Arraut.

‘Randy’ está acusado de haber ahogado y apuñalado con arma blanca a la menor de seis años María José Ortega en su casa y luego haber sacado el cuerpo de la pequeña en un contenedor para la ropa sucia y llevarla en un taxi hasta un caño en el área metropolitana de Barranquilla.

Los habitantes del sector del barrio Sourdis posteriormente destruyeron y quemaron la casa del homicida desterrando a su familia del lugar.