Fuerte temblor en Colombia el domingo 26 de mayo de 2019 (Perú, Ecuador, Chile y Brasil)

Pasadas las 2:40 de la madrugada (Hora de Colombia) muchas personas se despertaron y alertaron por difernetes medios el movimiento telúrico que se produjo. El temblor en Colombia el domingo 26 de mayo de 2019 se volvió tendencia en redes sociales por su magnitud y además porque su duración fue más prolongada de lo normal.

Aunque los reportes dieron como epicentro el territorio ecuatoriano, más precisamente Yantzaza, Zamora Chinchipe en Perú, países como Ecuador, Chile, Brasil y Colombia sintieron también los efectos. A continuación dejamos los reportes iniciales del temblor que se han dado de las autoridades, medios y cuentas especializadas:

La confusión fue mayor ya que las alarmas que están preparadas para alertar a los ciudadanos se activaron y muchos salieron a las calles para prevenir algún hecho mayor dentro de las edificaciones:

Sobre 2:50 am hoy, me despertó un temblor. Leve pero lo sentí. Y luego vi como se movian objetos. No fue fuerte, pero sí prolongado. @Caracol_Cali @CaracolDeportes

Me desperté pero no logré percibir que era un temblor, se me dio por entrar aquí y darme cuenta de tal intensidad y que otra gente lo sintió en #Medellín. Ojalá no haya daños que lamentar en Perú y Ecuador los más cercanos al epicentro. #Temblor

— Carlos Estrada (@kikeceem) May 26, 2019