Elsa Noguera aspira a ser la segunda mujer gobernadora del Atlántico

La exalcaldesa y exministra de Vivienda Elsa Noguera oficializó este martes su campaña a la gobernación del Atlántico desmintiendo los rumores sobre la supuesta inhabilidad en su postulación al más alto cargo del departamento.

“No estoy inhabilitada porque firmé un contrato de comodato por recursos y el uso de un inmueble 13 meses antes de la elección y habría inhabilidad si hubiera sido firmado un año antes”, expuso la candidata.

En un encuentro que calificó como “práctico” con los medios de comunicación hizo un recuento de su carrera en la política.

La presentación comenzó con un video en el cual se mostraron sus logros bajo el lema de “la mujer que no sabe de limitaciones”.

Me visualizo el Departamento de los próximos 4 años, como un Departamento con mayor EQUIDAD SOCIAL, donde la lucha contra la pobreza y la desigualdad, será nuestra mayor prioridad, porque para nosotros #LaClaveEsLaGente. pic.twitter.com/XmCDPpARxg — Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) May 21, 2019

Noguera destacó que fue la primera alcaldesa elegida por votación popular en Barranquilla, que puso “la casa en orden” liderando el llamado “milagro financiero” después de encontrar las finanzas de la Arenosa en la quiebra.

“Vine a ratificarles que quiero ser la gobernadora de ustedes”, resaltó.

No evadió el hecho que en meses pasados le preguntaron sobre su posible postulación a un cargo público y que se demoró en “tomar su decisión” de comenzar campaña.

“No estaba en mis planes participar en un proyecto electoral, pero en los municipios la gente me pedía porque sueñan con el progreso que tiene Barranquilla y quieren ver a los municipios como hoy está Barranquilla”.

Recordó que su primer trabajo fue como tesorera departamental bajo la administración del gobernador Carlos Rodado y allí adquirió sus primeras habilidades en la hacienda pública.

“Hemos tenido unos gobernadores de lujo y quiero seguir proyectando el departamento con la gente”, afirmó.

Apuntando a un mapa detalló especialmente la zona sur del departamento con el compromiso de llevar alcantarillado a los corregimientos más remotos del Atlántico como una prioridad en su gobierno.

“Conozco el departamento porque lo he recorrido de palmo a palmo”, aseguró.

Sin limitaciones

La candidata habló abiertamente de su condición física, que no le ha impedido tomar el control de una ciudad y en esta ocasión espera llevar las riendas del departamento.

Antes de dar mis propuestas quiero que brevemente conozcan: ¿Quién es Elsa Noguera? y ¿Cuáles son los 7 Valores que enmarcan mi vida y los cuales también guiarán mi gobernación? pic.twitter.com/COsxNUZgGR — Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) May 21, 2019

Para ello expuso los siete valores que la han caracterizado como persona. “Las limitaciones no existen. Llevo muletas desde muy niña y tanto a los 12 años como a los 25 años he tenido que estar en silla de ruedas. Hoy gracias a Dios solo uso este bastón. Eso ha ocurrido porque desde niña mis huesos han sido muy frágiles y costaba mucho que volvieran a soldar. Yo vi en eso una gran oportunidad y soy muy optimista gracias a mi mamá. Pasé por muchas cirugías en los huesos y mi mamá nunca permitió que perdiera el ánimo. Con ella aprendí el valor de ser optimista y lo ratifiqué trabajando en la Fundación Scholas del Papa Francisco para no permitir que nada ni nadie me arrebatara la alegría, para proyectar un futuro mejor y que vale la pena soñar en grande”, aseguró.

Planteó que uno de los logros durante su administración distrital fue haber acabado con la concesión de la firma Métodos y Sistemas para el recaudo de los impuestos en Barranquilla.

“Hay que tener coraje para gobernar, hay que ser valiente y tomar las decisiones con valentía y así lo hicimos para poder gobernar a Barranquilla”.

De su gabinete de trabajo informó que estará comandado por mujeres y hombres.

“Vamos a necesitar de muchas mujeres y soy una convencida de que las mujeres consiguen muchas cosas junto a equipos mixtos que permiten resultados sobresalientes”.

Anunció que en los próximos diez días iniciará una intensa campaña electoral por los municipios del Atlántico y en los barrios de Barranquilla.

A partir de mañana inicio mi recorrido por todos los barrios y sectores del Departamento, para tener la oportunidad de escuchar a la gente y nutrir mis propuestas, creando soluciones para sus necesidades. #LaClaveEsLaGente pic.twitter.com/Wm6Bj8Mjnq — Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) May 21, 2019

Los pilares de su gobierno estarán enfocados en restablecer los derechos fundamentales a los atlanticenses en las áreas de salud con una mejor red de hospitales, educación, acueducto, vivienda, empleo y emprendimiento.

“Con la salud aplicaremos lo ya que hicimos con la red pública hospitalaria de Barranquilla”.

Expuso que trabajará de la mano de los alcaldes municipales y junto a la asamblea departamental en temas que le preocupan como es “el saneamiento fiscal y financiero de los hospitales, la inversión en salud y con la reactivación del proyecto con los caminantes de la salud”.

Otro tema sensible para la candadita es el del manejo integral de las basuras.

“Vamos a trabajar por el tema de aseo. Los rellenos sanitarios ya están casi en su vida útil y hay que pensar a futuro. El departamento se tiene que convertir en un modelo en el reciclaje, para minimizar la llegada de los residuos y así aprovecharlos en fábricas de reciclaje”.

Expuso que también llevará el modelo de parques, recreación y deportes a los municipios y luchará porque Barranquilla y el Atlántico sea la sede de los Juegos Panamericanos 2027.

No olvidó mencionar la articulación para llevar a cabo el postergado proyecto del Puerto de aguas profundas, que dinamizaría la economía del departamento.

Sobre la política de género que promoverá en su gobierno está el “empoderamiento de la mujer desde la escuela para que las niñas desde pequeñas sean impulsadas a llevar a cabo sus metas. La violencia intrafamiliar termina cuando una mujer empoderada no se deja maltratar”.

Para los adolescentes aceptó que falta todavía mucho para mejorar una oferta social que los cobije. “Estando en la Fundación Scholas pude conocer que muchos jóvenes están desatendidos y necesitan oportunidades en educación superior. En este periodo se graduarán 21 mil estudiantes de bachillerato que buscarán cupo en la Universidad del Atlántico, en los nodos del SENA, pero hay 8 mil estudiantes que están fuera y que se están quedando en la informalidad y hay que trabajar por ellos”.

En su presentación no olvidó el potencial turístico que posee el Atlántico con sus playas y paisajes ecológicos que desea promover.

De ser elegida gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, se convertiría en la segunda en mujer en obtener este cargo y la primera por elección popular. La primera gobernadora fue Blanca Franco de Castro designada por decreto de 1976 – 1978.

Respondió a todo tipo de preguntas

La candidata reconoció errores en algunos programas de vivienda sobre todo con las urbanizaciones grandes. “En proyectos como Las Cayenas se entregaron viviendas para 4 mil familias y fallamos en que no se entregaron las dotación y parques a tiempo. Hubo crisis al principio y hoy por eso contemplan urbanizaciones más pequeñas”.

Sobre el panfleto que circuló hace varias semanas en el que señalaron a su familia y a su esposo con temas de corrupción, la candidata fue enfática en señalar que “nunca he negado a mi familia y ya pagaron por lo que hicieron”, concluyó.

No negó haber recibido el aval político del partido liberal y otros sectores y finalizó respondiendo que “la política siempre me ha gustar y a mí encanta servir y estar al lado de la gente. Siempre que salgo me preguntan ¿por qué no quieres ser nuestra gobernadora? La gente está premiando un modelo de gobierno y sueño con poder trabajar con la gente, convencida que es mucho lo que podemos hacer”.