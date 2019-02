“Cada partido para nosotros es como una final”: Sebastián Viera, arquero del Junior de Barranquilla

El denominado ‘Ángel’ del arco juniorista, el guardametas uruguayo, Sebastián Viera, habló del buen momento que está viviendo el equipo rojiblanco en su camino para llegar a la final de la Liga, la Copa Águila y la Copa Libertadores este año. Contó la serie de cambios que ha vivido la nómina, con la llegada del técnico Luis Fernando Suárez y con el refuerzo del mediocentro ofensivo chileno, Matías Fernández. Actualmente los jugadores de Junior participan de una intensa campaña de promoción para lograr que la hinchada adquiera los abonos del equipo y llene las tribunas del Estadio Metropolitano.

¿Cómo se está preparando Junior para la campaña futbolística de 2019?

Vamos paso a paso porque es un primer semestre muy intenso, con muchos partidos y estamos trabajando para poder afrontarlo de la mejor manera. Queremos que sea un primer semestre importante para marcar la historia con Junior. Nosotros tenemos que estar aparte de lo que son las emociones del hincha y tenemos que ser más realistas. La gente piensa que ganar la Liga es muy fácil, no la conseguíamos desde 2011, pese a que habían pasado grupos muy buenos y no la habíamos alcanzado. Debemos poner los pies sobre la tierra, jugar sabiendo que cada partido para nosotros es como una final y eso nos tiene que quedar de experiencia para este año.

Actualmente están promoviendo una intensa campaña para que los hinchas adquieran los abonos del equipo ¿Creé que llegarán a la meta que finaliza este sábado?

Antes la excusa era que si el equipo no ganaba una final, o no jugaba bien, entonces la gente no llenaba el estadio, pero hoy todo el mundo habla bien de Junior e incluso cuando estamos de visitantes mucha gente va a ir a vernos, sin embargo a nivel local no es así. Sabemos que la gente tiene problemas económicos que la cuestión está muy difícil, pero vamos a otra plaza y la gente llena el estadio. Con esta campaña de abonos, ya parece que hasta nosotros estamos mendigando, que vayan al estadio o pidiendo: “¡Por favor vayan al estadio!” cuando no tiene que ser así. Si hubiéramos pasado un semestre malo, porque el equipo no está bien, pues allí, sí. El hincha nos tiene que arropar a nosotros, protegernos y apoyarnos para que sigamos con este ritmo, que es el ideal. Apenas vamos en 9.000 abonados y sinceramente he dicho vamos a llegar a 10.000, no soy muy optimismo en este momento. Veo mucho hincha, muchos mensajes, que son muy lindos, sí, pero son en las redes sociales y nosotros donde ganamos los partidos, no son en las redes sociales, es en el estadio y en el estadio es dónde necesitamos a la gente. Queremos que cuando vean los partidos transmitidos en el exterior, vean el estadio lleno y digan que Junior es un equipo grande de verdad, con jugadores que son caros y que los demás equipos de prestigio quisieran tener. Entonces se contradice un poco si nos quedamos con las tribunas vacías. Yo creo que esto es de todos. Cuando estamos en el campo necesitamos de la hinchada. Es así. Te pongo un ejemplo: La Bombonera cuando jugamos contra Boca, que estábamos dando una pelea bárbara, era cuando más la gente gritaba y era cuando más necesitaba el equipo ese apoyo. Eso es lo bueno de la hinchada. Nosotros siempre vamos a estar agradecidos por quienes vayan al estadio, ya sean 8.000 o 200 personas.

¿Qué tal ha sido la experiencia con el nuevo técnico que ha implementado novedades como el uso de videos con drones?

A nosotros nos costó llegar mucho a donde estamos hoy. El club hizo una inversión no sé de cuántos millones de dólares hace dos años para acá. Trajo a Chará, a Teo, a Cantillo, a Rafa a muchísimos jugadores. Se hizo un proceso, estamos consolidados, jugando muy bien, nos conocemos y el club en la parte de infraestructura ha mejorado muchísimo. Tenemos una muy buena sede. Tenemos todo. El cuerpo técnico ha implementado el tema de los videos y existe una sola persona específica para el tema de videos, para editarnos y para mostrarlos a nosotros, que eso no lo teníamos antes. Tenemos un psicólogo para estar en óptimas condiciones, pero no todo es casualidad. El club viene haciendo un esfuerzo muy grande. Hoy Junior está en un nivel casi al tope, queriendo crecer más todavía. La dirigencia de Antonio y Fuad Char están haciendo todo lo posible para que nosotros estemos cómodos y a gusto y poder rendir al máximo.

¿Cuándo conoció al jugador chileno Matías Fernández?

Jugué con Matías hace como trece años y el jugador cambia mucho, pero Matías se ha mantenido. Estuvo en Portugal, estuvo en Italia en un equipo importante como el Milán. Se ha mantenido todo este tiempo en Europa y ahora último llegó a México. Esperemos que el jugador se adapte. Hay que tener un poco de paciencia, porque no es de la noche a la mañana que un jugador se adapte acá. Hay que apoyarlo, hay que arroparlo muy bien. Ahora es uno de los nuestros y nos va a ayudar mucho, así como ayudamos todos.

¿Qué le dijo en la conversación que tuvo con Matías Fernández para que viniera a Junior?

Qué se viniera para acá, que va a jugar en un estadio lleno (risas) que va a jugar con un estadio a reventar (risas). Le hablé muy bien de lo que es la ciudad, que arropa bien a los extranjeros, que es un club que está mejorando, pero que vamos muy bien.

Siempre se ha afirmado que Junior antes generaba más noticias por lo extradeportivo, que por su desempeño ¿Cómo ve el equipo en la actualidad?

Somos un grupo muy profesional en la actualidad, que sabe lo que quiere. Cada jugador que viene le decimos las metas y objetivos que tenemos. Esas cosas que ocurrían fuera de la cancha, ya en Junior no existen desde hace tiempo y no tienen por qué existir. Junior el año pasado jugó 70 partidos y este año tiene muchísimos partidos entonces tenemos que estar bien. Aquí logramos los objetivos si los 30 jugadores estamos bien. Para eso nos tenemos que cuidar todos, cuando estamos concentrados, nos tenemos que comportar como un profesional de Junior. Para Barranquilla lo más importante es la imagen de un club que representa a la ciudad y a toda la costa. Nosotros la tenemos clara. Nos costó porque todo es un proceso, pero en la actualidad todo jugador sabe lo que tiene que hacer dentro y fuera de la cancha.

¿El técnico Suárez ha implementado la asistencia de un psicólogo para el equipo? ¿Cómo lo recibieron?

Bien. El cuerpo técnico en sí se preocupa por los jugadores. Ellos nos hablan de las ideas que tienen y nosotros obviamente las tratamos de seguir, porque confiamos en sus capacidades. El profe también escucha mucho. Es una persona que pregunta y como tiene una experiencia mundialista sabe cómo manejar un grupo. Con el equipo no tendrá problema porque es un grupo sano y sabe los talentos que tiene para aprovechar lo mejor de nosotros.

¿De qué forma ha recibido la victoria en Medellín en este año?

Es la unión de grupo y si tienes una situación la sacas adelante. No solamente en el partido también fue en la Súper Liga que aquí de local perdimos y tuvimos que ir a buscar el partido allá Ibagué y sí pudimos conseguirlo en el minuto 92. Buscamos siempre conseguir darle la vuelta a los resultados. Por ejemplo contra Medellín, que es muy difícil darle un vuelco a los partidos, el equipo siguió y le dio vuelta. Sabemos que en los partidos ellos se van a meter acá. Sabemos que no será igual el planteamiento de un partido local que uno de visitante. Ahora tenemos mucha paciencia en los partidos y no nos desesperamos por ganar.

¿Cómo se proyectan para la Copa Libertadores?

Tenemos confianza, energía y estamos trabajando el tema de los penales. No es casualidad tampoco. Antes nos agarraba la desconfianza, pero ahora tenemos una seguridad muy grande y lo de la Súper Liga nos dio una seguridad que habíamos perdido y eso nos sirve para lo que viene. Vamos a ir a los partidos de Copa Libertadores y esperamos que nos vaya bien. Tenemos la fe de que nos va a ir bien. Hoy estamos enfocados en la Liga y después cuando llegue la Copa Libertadores estaremos pensando en eso pero falta tiempo. Queremos hacer en cada partido de Liga tres puntos y para eso nos estamos preparando.

Los penales siempre han sido su fuerte ¿Cuál es su secreto para atajarlos?

En los penales te da tranquilidad los jugadores que patean, porque ves a tus compañeros y la meten, pero si has tenido un buen día y capaz pegó en el palo o se tiró y justo le pega a uno, a mí o a Chunga, pero si tus compañeros la meten está bien. Si vemos desde el 2011 hemos ganado muchas definiciones en las cuáles nosotros lo damos todo. Uno capaz atajaba uno, o le daba al arco y ganábamos la serie y cuando ves a tus compañeros que van, la ponen le da a uno una tranquilidad, que es impresionante.

¿Cómo disfruta Viera su faceta como padre por segunda vez?

Cambio pañales cada rato. Doy el tete, al igual que cualquier padre. Soy un padre presente. Puedo estar en casa cuando no estoy concentrado, o jugando, o entrenando. Puedo estar en casa con mi familia y le doy gracias a Dios por eso. Voy a los parques de los centros comerciales. Me la paso en muchos parques para los niños (risas).

¿Después de vivir tantos años en Barranquilla se siente como un barranquillero más?

Ya hace ocho años que estoy acá. Yo creo que es una falta de respeto decir que soy barranquillero como ustedes acá. Me siento muy cómodo, muy bien y agradecido. Me gusta cómo me tratan, pero decir que soy barranquillero como ustedes sería faltarles el respeto. Acá me voy a quedar a vivir, así que espero que esa sede de Junior la puedan aprovechar mis hijos.

¿Se ha podido acostumbrar a la mamadera de gallo que siempre tenemos algunos barranquilleros, como por ejemplo, decirle ‘Pelo de burra’ a Comesaña?

Nosotros le decimos así también (risas).