Madre cambió versión sobre asesinato de su hija menor de edad tras pesquisas de la Policía

La madre de la menor Giselle Cabrera Madrid, entregó otra versión de los hechos en medio de la investigación de las autoridades

Supuestamente la joven había fallecido, porque al asomarse a una ventana recibió un disparo producto de una bala perdida en medio de una riña, sin embargo la mamá aseguró en su nuevo testimonio que hubo un enfrentamiento entre personas que ella conocía y quien disparó el arma accidentalmente habría sido un hombre conocido como alias ‘el Flaky’.

“Nosotras estábamos allí cuando escuché una discusión aquí fuera de la casa y era el muchacho que fue compañero mío por ocho años y el muchacho que le disparó a mi hija venía de frente, él le está pegando en la cabeza ( a su excompañero) y le iba a hacer un tiro en los pies y yo le dije: ‘Flaky, déjalo quieto’ y él me responde: ‘Qué, ¿lo vas a defender? y me manoteó con la pistola en la mano, pero el tiro no me cae a mí, yo no sé de dónde salió mi hija y le pegó a ella”, contó Cabrera, en declaraciones publicadas por el diario El Heraldo.

La madre de la menor sostuvo que contó lo que había ocurrido al sentirse “acorralada por la Policía y la gente que querían que dijera quién había sido”.

“Alias el Flaky fue el que disparó, pero yo se lo dejo todo a Dios, él sabe lo que me hizo, él sabe que me quitó algo lindo en mi vida, pero en el fondo de mi corazón sé que Flaky no lo hizo con intención, él cuando me apuntó lo hizo fue para asustarme o que me quitara, pero sé que él no quiso matar a mi hija”, señaló Cabrera.

La madre de la menor podría enfrentar cargos por un delito por falsedad en una investigación.

Por su parte, las autoridades ya expidieron una orden de captura contra alias ‘el Flaky’.