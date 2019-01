Quedó libre joven que le habría quitado la vida a menor de edad por vencimiento de términos

Un juez de control de garantías tomó la decisión en la mañana de este martes de dejar en libertad por vencimiento de términos a Fredy Alberto Fernández Mendoza, alias ‘Freducho’, quien es presunto integrante de la banda ‘Los PVC’, en Barranquilla.

El joven había sido capturado por estar presuntamente involucrado en el homicidio del adolescente Dainer Enrique De la Rosa Zapata, de 16 años, quien fue asesinado a bala el 19 de marzo del 2018 en la calle 65 C con carrera 10, barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.

Según expuso el abogado del imputado, ya habían pasado 91 días después de los 120 reglamentados en la Ley desde que se presentó el escrito de acusación y el inicio del juicio oral.

La Ley estipula que si dentro de los 120 días, desde que se presenta el escrito de acusación no se ha iniciado el juicio oral y el tiempo de retraso se le atribuye al Estado, el imputado puede acogerse al beneficio de libertad por vencimiento de términos. No obstante, sigue vinculado al proceso y debe seguir asistiendo a las audiencias previas y dentro del mismo juicio oral.

En este caso, el juez acogió la solicitud de la defensa ya que consideró que el retraso por el que no se ha iniciado el juicio oral fue atribuible al Estado y sobrepasó los 120 días estipulados, debido a que la audiencia preparatoria que estaba programada en octubre no se pudo desarrollar porque las cámaras de la Penitenciaría El Bosque se dañaron para la audiencia virtual y no hubo guardianes que pudieran trasladar al imputado al Centro de Servicio Judicial, es decir, el INPEC como entidad del Estado falló en ese sentido.

La audiencia preparatoria está programada para la tarde de este martes.

El Portal Zona Cero publicó que mediante interceptaciones de las autoridades en conversaciones de Facebook, alias ‘Freducho’, bajo un perfil con otro nombre, habría amenazado de muerte al papá y la familia del adolescente asesinado porque algunos allegados del menor de edad, tras enterarse de su muerte, atacaron a piedra la casa de él.