Concejal ventila su vida íntima tras estar envuelto en demanda por violencia intrafamiliar

El concejal de Barranquilla Rubén Marino desató una serie de señalamientos contra su esposa Clara Acosta quien lo denunció por presunta violencia intrafamiliar, maltrato físico y verbal y hasta por amenazas de muerte.

Frente al caso, el concejal se pronunció indicando que "hace 50 días no sé de mis hijos y me entero por los medios donde están. Ella se llevó a mis hijos de manera arbitraria y trata de dañar mi imagen", dijo el concejal en Atlántico en Noticias.

El concejal se refirió que su esposa se llevó a sus hijos para Medellín sin su permiso y sobre los audios que precisa su mujer: "Yo no conozco ningún audio y tu pareja te provoca para que tu hable y te va hacer grabaciones. Todo fue planeado. Esto es un concierto para delinquir contra mi familia".

De igual manera dijo que se siente decepcionado por los líos con su esposa.

"Hay una demanda por fraude procesal, violencia intrafamiliar y me ha tocado asistir a psicólogos y psiquiatras y jamás esperé una respuesta de una persona a quien tú le has brindado todo tu apoyo y hoy día me salga con esto", dijo.

El concejal precisó que tiene la conciencia tranquila y va a seguir en el proceso por la custodia de sus hijos.

También indicó que todo comenzó con una presunta infidelidad de su esposa, quien, según el concejal, para tratar de ocultar esto, lo ha denunciado por supuesta violencia intrafamiliar. "Lo peor, es que es asesorada por las esposas de mis amigos", precisó en diálogo con Emisora Atlántico.

El caso ha sido compartido en las redes sociales de Barranquilla.