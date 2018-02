Arrastra por el piso a su esposa, el escandaloso video que compromete a un concejal

Clara Acosta, esposa del concejal de Barranquilla, Rubén Marino Borge, entregó un video al diario El Heraldo como prueba reveladora del maltrato intrafamiliar al que fue presuntamente sometida por parte del político del partido conservador.

“el video fue el 16 de marzo 2017. No estaba borracho, estaba un poco tragueado. Llegó y me maltrató verbalmente y me dijo que me saliera del cuarto que él no iba a dormir con perras como yo y le dije que no me iba a salir y me dijo te saco a las buenas o a las malas y ahí me cogió y me arrastró”, aseguró la mujer a El Heraldo.

A la W Radio la mujer declaró que tenía “miedo” y que no quería estar en “una lista de un feminicidio más”.

Sobre el video, el concejal señaló que estaba editado y que no se veía la parte en la cual se vio obligado a actuar así.

De acuerdo con la versión de Marino, la discusión se originó porque su esposa no quería que su hijo mayor de 30 años siguiera viviendo en su casa.

“Me exigía que lo sacara ( a su hijo) de la casa como ocurrió una vez. Me molesté y le dije que no lo iba a sacar. Le dije que saliera de la habitación, ella dijo que no y la jalé. En ningún momento la golpeé”, contó el político a El Heraldo.

El dirigente aseguró que continuará luchando por la custodia de sus hijos.