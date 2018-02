“Con la historia de la niña Emilia nos sentimos representados en el Caribe”: Aida Bossa

Por primera vez en su trayectoria el canal Telecaribe destaca que una producción regional como ‘Déjala morir, la historia de la niña Emilia’ esté nominada a 17 candidaturas en los Premios India Catalina 2018 por encima de dramatizados y series de canales privados.

La actriz Aida Bossa y protagonista de la serie explicó el origen de este éxito. “Creo que conformamos un grupo creativo joven que quiso mostrar lo mejor de sí y aportar su talento en esta producción. Creemos que con esta historia el Caribe se sintió representado”, dijo Bossa a PUBLIMETRO.

La intérprete que encarnó en su piel la vida de la insigne cantadora Emilia Herrera, voz de inolvidables éxitos, como ‘Coroncoro’, ‘Cundé cundé’ o ‘Currucuchu’ aseguró que no fue fácil ser escogida para el exigente rol. “Al principio yo no iba a ser Emilia, quien la iba a representar era su hija Nelly Álvarez, pero el libretista Andrés Salgado me pidió que le mandara un casting. Sin embargo aún no estaban muy seguros conmigo porque ellos querían que la actriz fuera de piel más negra y raizal entonces eso no estaba a mi favor”, confesó.

Pese a tener su físico en contra, la actriz hizo una prueba fundamental que cambió el rumbo de la producción. “Hice una prueba de canto, porque si vas a interpretar la vida de una cantadora lo más lógico es que al actriz tiene que cantar. Grabamos la prueba en un estudio en Bogotá y bueno recuerdo que el productor llamó a los directores y les dijo: “Si no contratan a esta mujer no sé qué van hacer” (risas) porque resultó que mi color de voz era muy similar al de Emilia”.

El trabajo de Aida en la producción comenzó un mes antes del rodaje para que la actriz pudiera grabar más en vivo más de 13 de canciones de la niña Emilia, incluyendo una versión del tema ‘Pájaro picón picón’ que fue compuesta originalmente para esta serie, que tiene una duración de 10 capítulos.

Permiso al alma

Aida vivió inmersa y como una habitante más en la población de Mahates, Bolívar, donde se grabó la producción durante 18 días y destacó que antes de comenzar con todo el proyecto, ella y el equipo de trabajo siempre insistieron en solicitar la aprobación del espíritu de la cantadora. “Todo se hizo con mucho respeto hacia el alma de Emilia y a su energía. Desde el primer capítulo y en la primera escena yo le pido a ella que me deje contar su vida, con sus triunfos con sus defectos como todo ser humano y que me deje entrar en su mundo”, resaltó Bossa.

También la actriz se empapó del personaje viendo numerosos videos de la cantadora incluyendo la entrevista completa que le hizo el periodista Ernesto McCausland, con la basó su casting. “Carlos Ríos quien fue el director de arte hizo un trabajo muy responsable con mucha investigación de la época con su equipo que también permitió que se viera la serie con mucha altura”.

Un secreto familiar

Otro de los momentos que Aida guarda entrañablemente en su memoria fue cuando tuvo acceso a algunos objetos personales de Emilia. “No fue fácil tampoco romper el hielo y lograr la confianza de su familia y de Nelly su hija, pero es normal que ella sea celosa con las cosas de su madre. Poco a poco fuimos acercándonos hasta que conseguimos ver el vestido original que Emilia usó cuando se ganó el Congo de Oro fue un instante muy íntimo y personal”.

Pero la verdadera motivación que guardaba Aida en el fondo de su corazón para interpretar a este personaje reside en su pasado familiar. “En su casa Nelly nos comienza a sacar otras cosas de Emilia y precisamente ella atesora un LP de los últimos que grabó con mi padre Oswaldo Bossa, quien tocó el bajo con Emilia en su conjunto Los Soneros de Gamero y en ese momento no podía más y tuve que sentarme a llorar por toda esa conexión tan grande que sentía con ella y mi familia”, relató.

Lo que dice Telecaribe

Esta producción compite en las categorías más importantes de los India Catalina, que se entregarán este próximo 3 de marzo, a mejor telenovela o serie, director, libreto, actriz y actor protagónico, así como actor y actriz de reparto, banda sonora, arte y fotografía, entre otras.

“La niña Emilia es proyecto que preparamos luego de cuatro años de organizar al canal para un evento como ese. Estábamos buscando a un personaje que tuviera que ver con la música. Yuldor Gutiérrez nos presentó a Andrés Salgado, quien nos sugirió grabar la niña Emilia y apenas nos dijo nos conectamos con el tema”, contó Juan Manuel Buelvas, gerente de Telecaribe.

Telecaribe también está nominada en mejor actor protagónico de telenovela o serie con Rafael Zequeira y en la misma serie, en actriz revelación, Liliana Guihurt.

“Para nosotros recibir las 17 nominaciones es un orgullo y un compromiso muy importante que nos invita a seguir creando series como esta. Tenemos ya terminada otra serie sobre Aníbal Velásquez protagonizada por Jerónimo Cantillo lo cual es un orgullo para nosotros”, concluyó Buelvas.

¿Dónde puede verla?

Si no ha podido ver todavía los 10 capítulos de ‘Déjala morir, la historia de La niña Emilia’, la serie está subida en Youtube a través de la cuenta del canal Telecaribe.