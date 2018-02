Barranquilla sigue adelante con su Carnaval y su noche de Guacherna este viernes

Portando banderas blancas como homenaje a los héroes caídos en el atentado del pasado sábado en la Estación San José, así desfilará la comparsa 'Policías en Fanfarria', integrada por 60 uniformados, quienes tendrán el honor de encabezar el desfile de Guacherna la noche del viernes.

Para este desfile nocturno, que es uno de los más importantes del pre-Carnaval, la Alcaldía y Carnaval de Barranquilla han extendido la invitación para que el público lleve pañuelos blancos y los ondee saludando a los uniformados motorizados, al cuerpo ecuestre y a la comparsa en memoria a los cinco policías fallecidos.

“Aquí hemos estado siempre en un territorio de alegría, de paz. Por eso nadie sospechó que este tipo de barbarie se pudiera presentar en nuestras calles. Nada, absolutamente nada, justifica esa arremetida violenta y terrorista en nuestra ciudad. Los barranquilleros rechazamos estos atentados y toda esta violencia que afecta nuestra tranquilidad y nuestra paz”, declaró el alcalde Alejandro Char.

Seguidos a este primer bloque de homenaje en el desfile participarán 700 estudiantes de las Casas Distritales de Cultura que a ritmo de canciones de Joe Arroyo llevarán un show de zanqueros y de danza urbana con las notas de la Banda Distrital. También aportarán al espectáculo 10 faroles gigantes que iluminarán la noche barranquillera.

Los organizadores informaron que en el recorrido se podrán apreciar 140 grupos folclóricos, 56 colectivos de disfraces y 145 disfraces individuales, dando muestra del ingenio y la creatividad de los carnavaleros. El legado de Esthercita Forero, la novia de Barranquilla y creadora de este evento, será recordado con la presencia de 60 faroles gigantes que brillarán en la vía.

En seguridad

Más de 1000 policías harán presencia en el desfile junto a 365 personas de servicio logístico, 210 socorristas, 10 ambulancias y una máquina del Cuerpo de Bomberos estarán disponibles a lo largo de todo el recorrido, al igual que todo el personal de inspectores, comisarios y funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla.

Llegó la ‘Palenqueya’

Con el llamado de las palenqueras: "Alegría con coco y anís y él que se come una, se come un poco y él que no, se va loco", Valeria Abuchaibe, reina del Carnaval, desfilará en la Guacherna con un atuendo titulado 'Palenqueya' dedicado a las alegres mujeres afrodescendientes que venden sus delicias en las calles. El vestuario fue diseñado por un colectivo integrado por las estudiantes María José Quintero, Silvana Bermúdez, Stephany Movilla y María Fernanda Prada de la Facultad de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma.

"Quiero dejarles este personaje de 'Palenqueya' como legado al Carnaval de Barranquilla. Mi vestuario está dedicado a la alegría, a la mujer Caribe, a la mujer positiva, empoderada y a estas palenqueras que siempre con su sonrisa son un ejemplo de liderazgo", explicó la reina a PUBLIMETRO.

El vestido es color blanco con acentos plata y naranja. Lleva una infinidad de brillo de los cristales y la pedrería que resplandecerán en la pomposa falda de piezas sobrepuestas profusamente recamadas. Está coronado con una ponchera de fantasía con dulces de alegría.

La reina estará acompañada por el rey Momo, Ricardo Sierra y los reyes Infantiles Shadya Londoño Fernández y Samuel Martínez Alcázar.

Famosos en la Guacherna

Según detallaron los organizadores, entre los famosos que vendrán para el desfile, están ‘El Gordo’ Ariel Osorio, Ronald Mayorga, Sara Uribe, Julieta Piñeres y Alejandro Tapiero, del Canal Uno; la Señorita Bolívar, las candidatas a Señorita Atlántico, la reina Nacional del Turismo y los presentadores Agmeth Escaf y Jairo Martínez.

Así mismo estarán los presentadores del programa La Red, del Canal Caracol, Frank Solano, Mary Méndez, Carlos Giraldo, Carlos Vargas y Juan Carlos Giraldo; la directora de entretenimiento de Noticias Caracol, Diva Jesurum, y la presentadora Claudia Lozano, quienes desfilarán junto a la reina del Carnaval de Soledad, María José Romo Regino.

Medidas de seguridad

Tras el Comité de Seguridad para preparación de los eventos del fin de semana, las autoridades hacen las siguientes recomendaciones para el público:

Utilice ropa y calzado cómodo para asistir a los eventos.

Porte documento de identificación.

Asista temprano a los eventos y desfiles para evitar las aglomeraciones.

Evite la asistencia de adultos mayores y mujeres en estado de embarazo avanzado.

Evite el porte de joyas, armas y objetos cortopunzantes.

Ubique y mantenga despejadas las zonas de ingreso y evacuación.

Respete las filas y elementos de seguridad.

Siga las instrucciones de organizadores, autoridades, organismos de seguridad y socorro.

Evite usar pólvora, agua, harina, ni espumas químicas.

Evite comprar licor en sitios no autorizados.

No conduzca en estado de embriaguez.

Medidas de Seguridad

Habrá un dispositivo de control de ingreso de público por parte de la Policía y personal logístico sobre las carreras 43 y 45.

Cierre de la carrera 44 a las 3:00 p. m.

Las ambulancias estarán ubicadas: Calle 79 Carrera 43B, Calle 74 Carrera 44, Calle 70, Calle 68,Calle 65,Calle 62, Calle 60, Calle 58, Calle 55, Calle 53 Carrera 50, Calle 53 Carrera 54, Carrera 44 Calle 53 , Calle 53 Cra. 44B, Carrera 54 Calle 52. El Puesto de Mando Unificado estará en la calle 62 con cra. 44

Cierre del cruce de Transmetro sobre la carrera 46 con calle 53 será a las 7:00 p. m.