Desgarrador testimonio de una de las víctimas de 'lobo feroz' en Barranquilla

Poco a poco se van conociendo los dolorosos testimonios de las víctimas que, Juan Carlos Sánchez Latorre, alias 'Lobo feroz' habría abusado en Barranquilla.

Uno de los jóvenes, que entre los años, 2007 y 2008, era tan solo un menor, habló para Caracol Noticias y narró la pesadilla que vivió en esa época.

El hombre lo abordó en el centro comercial Metrocentro y después, se lo llevó a un motel cercano al estadio Metropolitano, donde abusó de él: “Mi hermano estaba centrado en los videojuegos, estaba jugando, y él se me acerca. Yo no sabía quién era. Me llevó a comer. Me dijo: Quiero hacer algo contigo, ‘pal seso’ (para el sexo)’. Yo no sabía nada de eso”.

En el lugar lo intimidó con un arma blanca y abusó de él. Después le ofreció 50 mil pesos para que se dejara violar de nuevo y así poder tomarle fotos.

Otra de las madres de los menores afectados contó a Caracol el caso que vivió en aquella época.

“Se lo llevó engañado para un motel en el Paseo Bolívar. (Le dijo) que le iba a comprar juguetes, y un niño se deja engañar con cualquier cosa”, lamentó la mujer.

El pequeño estuvo desaparecido por dos horas y al llegar a donde su madre le narró lo ocurrido.

“‘No, mamá, un señor me llevó para un motel’. Me dice que lo desnudó y empezó a tocarlo”.

Otra de las madres sostuvo que el victimario era una especie de "lobo con piel de oveja", debido a que era muy amigable con los menores y hasta les ayudaba a hacer las tareas del colegio.

Sánchez Latorre fue capturado en 2008 en Barranquilla acusado de cometer dos violaciones pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos.

Actualmente está señalado por haber abusado de más de 500 menores entre 2007 y 2017 y de comercializar fotos y videos con pornografía infantil a pedófilos que pertenecen a una red internacional.