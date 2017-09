Macla: la barranquillera ‘plus size’ que aconseja a las mujeres a vestir sus cuerpos para toda talla

A sus 24 años Marcela McCausland, mejor conocida en el mundo de la moda como Macla, se ha convertido en la inspiración de miles de mujeres y hombres que siguen sus redes. “Soy Macla. Soy una mujer real, no por ser gorda, sino por ser mujer. Tengo celulitis y estrías. Soy hermosa”, con este mensaje en su blog ha conquistado el corazón de sus seguidores. La joven barranquillera ha sido reseñada por importantes publicaciones y su historia fue registrada en programas como ‘Primer Impacto’ de Univisión. Actualmente con su blog su mensaje llega a miles de lectores en Colombia, Argentina, Ecuador, México, Estados Unidos y España. PUBLIMETRO habló con Macla quien se encuentra organizando un encuentro con sus seguidores en Barranquilla y también trabaja en la Fundación Ernesto McCausland que preserva el legado de su padre para las nuevas generaciones.

¿Pensó en algún momento que su blog llegaría a tener el éxito que maneja actualmente?

Todo fue muy sorpresivo porque mi primer post fue una carta muy personal en la que escribí todo lo sentía siendo gorda y esa primera carta le llegó a mucha gente. Quiero mostrarles a todas las personas que el estilo no tiene talla, que es una cuestión de pasión y actitud. He tenido problemas con mi peso a lo largo de mi vida. Siempre he querido ser flaca por las razones equivocadas. Escribiendo este blog me di cuenta de que me gusta ser una mujer gordita. Esto me hace especial, me siento hermosa y me quiero más que nunca. Descubrí que uno puede quererse así mismo estando gordo que para mí es algo increíble y maravilloso. No importan que seas gordo porque igual eres lindo. No solo me escriben mujeres gordas también me escriben mujeres que tienen cualquier tipo de problema de inseguridad y me escriben hombres a pedirme consejos.

¿Qué recuerda de la Macla del pasado que la inspiró a escribir?

Siempre fui una niña muy insegura y siempre tuve problemas de sobrepeso. Toda mi vida se remitía a cuando fuera flaca. Siempre aplazaba todo. Cuando sea flaca voy a tener un novio así, voy a hacer este curso, me voy atrever a vestirme de esta manera y todo lo dejaba para cuando sea flaca, pero me di cuenta que ¡no! que la vida es ahora mismo y que no puedo estar esperando a ser flaca para vivir como quiero o para esperar la aceptación de los demás. Ahora he aprendido a comer comida sana y a ejercitarme. Uno no debe cambiar sus hábitos porque odia a su cuerpo sino por amor a él.

¿Cómo comenzó a escribir su blog?

Empecé a escribir el blog y empecé a escribir mis sentimientos a exponer looks, maquillaje, recetas y recomendé algunos consejos para aprender a vestir el cuerpo de las mujeres. Desde que abrí mi blog de moda y belleza quería eliminar el estereotipo de la mujer perfecta. Lo comencé haciendo para mí en forma personal. Me di cuenta que me encantaba la moda. Que tengo esa pasión por la estética, por los diseños y creo que siempre estuvo allí pero no me permití explorarla. En esa época me daba pena hacer prácticamente todo y era muy callada. Me apasionaba la moda pero no me atrevía a decírselo a nadie por miedo a que se burlaran de mí.

¿Qué sintió al desfilar por primera vez en vestido de baño en pasarela?

Cuando me atreví a usar un vestido de baño fue único y me sentí muy bien. Mis piernas con celulitis no me acomplejan al contrario me parecen muy bonitas y no tengo nada en contra de ellas. Sé que la mayoría de mujeres le dan muchas vueltas al asunto de salir en vestido de baño. Yo les recomiendo que en vez de crear excusas para no ir a la playa, o buscar la manera de esconder su cuerpo, encuentren una forma de que sea una experiencia divertida. Fue lo mejor y ahora me invitan muchos diseñadores para hacer catálogos y fotos y me siento muy bien al verme cómo soy.

¿Cómo define el estilo de Macla y qué no debe faltar en su clóset?

Mi estilo es algo que no pega cuando lo imaginas. (Risas). Me considero una romántica grunge porque mezclo lo rudo del grunge con lo bohemio y lo nostálgico. Cosas que no pueden faltar en mi clóset un vestido negro, un pantalón negro tipo tubo y muchos sombreros.

¿Qué lo que más extraña de su padre Ernesto McCausland?

Estaría feliz de que supiera que por fin estoy tranquila, de que por fin me estoy aceptando y que estoy bien. Siento que él siempre está aquí conmigo cada vez que voy a escribir lo siento cerca. Ernesto era como mi oráculo. Siempre le preguntaba todo y él sabía perfectamente qué decirme en el momento justo. Extraño poder hablarle y pedirle consejos.

Tiene planeado hacer un encuentro con sus fans ¿Cómo está planeando ese evento?

Mi sueño es poder hacer un gran encuentro con mis seguidores que haré dentro de pocos días en la ciudad. Quiero que todos mis lectores estén pendientes de mis redes porque los invitaré a una reunión que tengo planeada dentro de poco para poder conocerlos y verlos personalmente. La idea es poder compartir con aquellos que me escriben fielmente. Estoy muy emocionada con este encuentro.

¿Cuáles son sus planes con la fundación dedicada a su padre Ernesto McCausland?

Actualmente con la fundación de mi padre hemos trabajado exhibiendo sus películas y documentales en varios ciclos y eventos en Barranquilla. También creamos una escultura con su imagen que está en el parque que lleva su nombre en un sector popular de la ciudad que él quiso mucho. Allí pintamos unos murales con su imagen estilo graffiti que estoy segura le hubieran gustado mucho verlos. La idea es poder seguir manteniendo su legado con sus historias y su imagen a través del tiempo.